Prema turskom horoskopu, jul 2026. godine donosi niz važnih astroloških događaja koji će posebno uticati na ljubav, finansije i poslovne odluke svih horoskopskih znakova. Retrogradni Merkur vratiće u fokus nerešena pitanja iz prošlosti, dok će Jupiterov tranzit kroz znak Lava pojedinim znakovima otvoriti vrata novih prilika i velikog napretka.

Ovnovima će pažnja biti usmerena na porodični život i ljubavne promene, dok će Bikovi imati dinamičan period u komunikaciji i karijeri. Blizanci bi mogli da pronađu nove izvore prihoda, a Rakovi će preispitivati lične odluke i započeti važne životne promene.

Lavovi ulaze u jedan od najsrećnijih perioda u poslednjih dvanaest godina, sa brojnim prilikama za lični i emotivni razvoj. Device očekuju promene u društvenom životu i veća profesionalna angažovanost, dok će Vage biti fokusirane na karijeru i donošenje važnih odluka u ljubavi.

Škorpijama jul donosi značajan profesionalni napredak i mogućnost unapređenja, Strelčevi će se baviti finansijama i partnerskim odnosima, a Jarčevima će ljubav i partnerstva biti u centru pažnje, pa su mogući veridba, brak ili zajednički život.

Vodolije će preispitati svakodnevne navike i poslovne planove, dok će Ribe imati priliku za nove ljubavne početke i profesionalni rast. Za mnoge znakove jul će biti mesec suočavanja sa prošlošću, ali i period u kojem će se otvoriti mogućnosti za značajne promene i novi početak.