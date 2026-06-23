Žena iz Britanije odlučila je da potpuno promeni svoj život nakon neverovatne transformacije. Natali Strejndž (37) razvela se od supruga posle 18 godina veze, nakon što je uz pomoć terapije za mršavljenje izgubila čak 63 kilograma i, kako kaže, vratila samopouzdanje koje je godinama gubila.

Kada je upoznala supruga, verovala je da će sa njim provesti ceo život. Međutim, godine su donele promene koje nije mogla da ignoriše.

Natali iz Norviča kaže da joj je lek za mršavljenje pomogao da vrati kontrolu nad sopstvenim životom i da ponovo postane žena kakva je nekada bila.

Kao majka troje dece i domaćica, vremenom je, kako priznaje, postala samo senka sebe. Utehu je pronalazila u hrani, a zavisnost od brze hrane koštala ju je oko 250 funti mesečno.

Njena težina dostigla je više od 120 kilograma, a nosila je konfekcijski broj 52.

„Izgubila sam samopouzdanje i osećaj sopstvene vrednosti. Nakon dece, potpuno sam se izgubila. Dani su postali monotoni i više nisam znala ko sam“, priznala je.

Dodaje da ni brak više nije bio isti.

„Među nama je nestala bliskost. Iskra je odavno ugašena.“

U martu 2024. godine odlučila je da promeni život i počela terapiju za mršavljenje. Rezultati su bili neverovatni - skinula je 63 kilograma i spustila se na konfekcijski broj 38.

Nakon velike fizičke promene usledila je i emotivna.

Shvatila je da njen brak više ne funkcioniše, uprkos pokušajima bračne terapije.

„Uvek sam mislila da je brak zauvek i da razvod nije opcija. Zbog toga sam dugo imala osećaj da sam podbacila“, rekla je.

Ipak, danas ne krije da je donela ispravnu odluku.

Iako je proces razvoda još u toku, Natali je ponovo otvorena za ljubav i već koristi aplikacije za upoznavanje.

„Mislila sam da niko neće biti zainteresovan za samohranu majku troje dece. Ali desilo se potpuno suprotno.“

Kaže da je pažnja muškaraca iznenadila i dodatno podigla njeno samopouzdanje.

„Dobila sam mnogo poruka. To mi je bio veliki šok, ali i ogroman podstrek. Ponovo sam pronašla sebe i onu avanturističku stranu koju sam godinama potiskivala.“

Danas kaže da se oseća srećnije nego ikada.

„Ponosna sam što sam imala hrabrosti da odem iz nečega što više nije bilo dobro za mene. Sada živim život kakav sam nekada samo zamišljala - slobodna sam, srećna i mirna“, poručila je Natali.