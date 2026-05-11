Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Manastir Ostrog koji je privukao veliku pažnju vernika i izazvao brojne reakcije. Na videu se vidi da je ceo kraj bio prekriven gustom maglom, a onda se, u trenutku molitve, desilo nešto što su mnogi doživeli kao poseban znak.

Prema opisu objave na Fejsbuku, u momentu kada sveštenik izgovara poziv na Sveto Pričešće, magla se, kako se navodi, „razvedrila u sekundi“. Uz snimak stoji poruka: „Sveti Vasilije, Čudotvorče, moli Boga za nas grešne!“

Sveti Vasilije Ostroški je jedan od najpoštovanijih svetitelja u narodu, a vernici mu se decenijama obraćaju za pomoć i isceljenje. Mnogi hodočasnici koji dolaze u Ostrog ostavljaju svedočenja o ličnim iskustvima i uslišenim molitvama, dok drugi ovakve snimke vide kao podsticaj za veru i duhovnu snagu.

Ipak, ovakvi događaji u crkvenom smislu ne tumače se zvanično kao čuda, već kao lična duhovna iskustva vernika i trenutci koje svako doživljava na svoj način.

Sveti Vasilije Ostroški, koji je živeo u 17. veku, ostao je upamćen po asketskom životu i veri, a njegove mošti se i danas čuvaju u Ostrogu, gde svakodnevno dolaze hodočasnici iz celog sveta, bez obzira na veru i poreklo.