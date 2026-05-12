Visok krvni pritisak poznat je kao „tihi ubica“ jer se često zanemaruje, čime se ljudi izlažu riziku od srčanog udara, srčane slabosti ili moždanog udara.

Naučnici su otkrili da konzumiranje samo 170 grama jedne popularne namirnice dnevno može značajno da smanji rizik od razvoja ovog opasnog stanja.

Nova studija pokazala je da svakodnevno unošenje 170 grama mahunarki, poput pasulja, graška, sočiva i leblebija, može imati veliki uticaj na smanjenje rizika od visokog krvnog pritiska.

Ove namirnice već su ranije bile poznate kao veoma korisne za zdravlje srca i krvnih sudova zahvaljujući svom bogatom nutritivnom sastavu. Sadrže velike količine kalijuma i magnezijuma, dijetalna vlakna, biljne proteine i bioaktivna jedinjenja poput polifenola i izoflavona. Takođe, bogate su vlaknima koja se povezuju sa manjim rizikom od hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti.

Sto grama mahunarki odgovara otprilike jednoj šolji ili pet do šest kašika kuvanog pasulja, graška i sličnih namirnica.

Glavni autor studije dr Dagfin Aune, istraživač sa Imperijal koledža u Londonu i vanredni profesor na Univerzitetu Oslo Njú, izjavio je za BBC Science Focus:

„Ovi rezultati su važni jer je povišen krvni pritisak jedan od glavnih faktora rizika za brojne bolesti krvotoka. Veći fokus na biljne izvore proteina, poput mahunarki i soje, predstavlja jeftinu i održivu alternativu koja bi mogla da smanji teret hipertenzije i rizik od bolesti povezanih sa njom.“

Istraživači su analizirali podatke više od 300.000 odraslih osoba iz sedam zemalja, prikupljene kroz 12 različitih studija koje su proučavale vezu između visokog krvnog pritiska i konzumiranja ovih namirnica.

Naučnici su zatim analizirali ishranu učesnika i grupisali ih prema količini soje i mahunarki koje su konzumirali. Rezultati su pokazali da su osobe koje su redovno jele ove namirnice imale manji rizik od razvoja visokog krvnog pritiska.

Utvrđeno je da je idealna količina oko 170 grama mahunarki dnevno. Odrasli koji su unosili tu količinu imali su oko 30 odsto manje šanse da razviju visok krvni pritisak u poređenju sa onima koji ih nisu konzumirali.