Ako uz roštilj poslužite i šarenu salatu ili kombinaciju sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem, možete biti sigurni da će se o vašoj gozbi dugo pričati među prijateljima i porodicom.

Obe salate se brzo pripremaju, a postupak je jednostavan.

Šarena salata

Za pripremu šarene salate potrebno je da izrendate običan i ljubičasti kupus, kao i šargarepu, a zatim da napravite preliv.

Sastojci za preliv:

115 g majoneza

1 kafena kašičica meda

1 kafena kašičica jabukovog sirćeta

1 kafena kašičica senfa

so i biber po ukusu

Priprema:

Izrendano povrće pomešajte i blago ga izgnječite rukama. Zatim dodajte pripremljeni preliv i sve dobro sjedinite. Salata je odmah spremna za posluživanje.

Salata sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem

Za pripremu ove salate potrebno je malo zelene salate, rotkvice, krastavac, mladi luk, jogurt i još nekoliko sastojaka koji daju osvežavajući ukus.

Sastojci:

manja glavica zelene salate

dve veće veze rotkvica

dva manja krastavca

veza mladog luka

malo svežeg peršuna

malo sveže mirođije

maslinovo ulje

šolja grčkog jogurta

so i biber po ukusu

Priprema:

Očistite, operite i prosušite zelenu salatu, pa je iscepkajte i stavite u činiju. Dodajte rotkvice i krastavac isečene na kolutove, kao i mladi luk. Grčki jogurt pomešajte sa malo maslinovog ulja, dodajte izgnječeni beli luk, seckani peršun i mirođiju, pa začinite solju i biberom. Dobijenim prelivom prelijte salatu i sve dobro sjedinite. Ohladite u frižideru i poslužite.

