Ako uz roštilj poslužite i šarenu salatu ili kombinaciju sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem, možete biti sigurni da će se o vašoj gozbi dugo pričati među prijateljima i porodicom.
Obe salate se brzo pripremaju, a postupak je jednostavan.
Šarena salata
Za pripremu šarene salate potrebno je da izrendate običan i ljubičasti kupus, kao i šargarepu, a zatim da napravite preliv.
Sastojci za preliv:
- 115 g majoneza
- 1 kafena kašičica meda
- 1 kafena kašičica jabukovog sirćeta
- 1 kafena kašičica senfa
- so i biber po ukusu
Priprema:
Izrendano povrće pomešajte i blago ga izgnječite rukama. Zatim dodajte pripremljeni preliv i sve dobro sjedinite. Salata je odmah spremna za posluživanje.
Salata sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem
Za pripremu ove salate potrebno je malo zelene salate, rotkvice, krastavac, mladi luk, jogurt i još nekoliko sastojaka koji daju osvežavajući ukus.
Sastojci:
- manja glavica zelene salate
- dve veće veze rotkvica
- dva manja krastavca
- veza mladog luka
- malo svežeg peršuna
- malo sveže mirođije
- maslinovo ulje
- šolja grčkog jogurta
- so i biber po ukusu
Priprema:
Očistite, operite i prosušite zelenu salatu, pa je iscepkajte i stavite u činiju. Dodajte rotkvice i krastavac isečene na kolutove, kao i mladi luk. Grčki jogurt pomešajte sa malo maslinovog ulja, dodajte izgnječeni beli luk, seckani peršun i mirođiju, pa začinite solju i biberom. Dobijenim prelivom prelijte salatu i sve dobro sjedinite. Ohladite u frižideru i poslužite.
