Ako uz roštilj poslužite i šarenu salatu ili kombinaciju sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem, možete biti sigurni da će se o vašoj gozbi dugo pričati među prijateljima i porodicom.

Obe salate se brzo pripremaju, a postupak je jednostavan.

Šarena salata

Za pripremu šarene salate potrebno je da izrendate običan i ljubičasti kupus, kao i šargarepu, a zatim da napravite preliv.

Sastojci za preliv:

  • 115 g majoneza
  • 1 kafena kašičica meda
  • 1 kafena kašičica jabukovog sirćeta
  • 1 kafena kašičica senfa
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Izrendano povrće pomešajte i blago ga izgnječite rukama. Zatim dodajte pripremljeni preliv i sve dobro sjedinite. Salata je odmah spremna za posluživanje.

Salata sa rotkvicama, jogurtom i krastavcem

Za pripremu ove salate potrebno je malo zelene salate, rotkvice, krastavac, mladi luk, jogurt i još nekoliko sastojaka koji daju osvežavajući ukus.

Sastojci:

  • manja glavica zelene salate
  • dve veće veze rotkvica
  • dva manja krastavca
  • veza mladog luka
  • malo svežeg peršuna
  • malo sveže mirođije
  • maslinovo ulje
  • šolja grčkog jogurta
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Očistite, operite i prosušite zelenu salatu, pa je iscepkajte i stavite u činiju. Dodajte rotkvice i krastavac isečene na kolutove, kao i mladi luk. Grčki jogurt pomešajte sa malo maslinovog ulja, dodajte izgnječeni beli luk, seckani peršun i mirođiju, pa začinite solju i biberom. Dobijenim prelivom prelijte salatu i sve dobro sjedinite. Ohladite u frižideru i poslužite.

