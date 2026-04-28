Jedna mama je bila primorana da rodi svoje peto dete kod kuće u Tenesiju, uz pomoć svoje ćerke.

Priča o rođenju bebe Meka počela je tri nedelje ranije, kada je majka Endži Vorli osetila prvu kontrakciju u 5 ujutru u sredu, 22. aprila, prema kako navodi WATE-TV.

Nakon što je odvezla svoje četvoro dece (Kairi, Briak, Rajder i Dra’Li) u školu, Vorlijeva se vratila kući, prenosi isti izvor.

Nekoliko sati kasnije, kontrakcije su ponovo počele, pa je otišla da pokupi Kairi, kako je rekla za medije.

Do trenutka kada se ponovo vratila kući, kontrakcije su se pojačale.

Planirala je da se nađe sa decom na autobuskoj stanici, ali je beba Mek imala druge planove, pa je Kairi kasnije uskočila i umesto nje otišla po njih.

Nakon što su kontrakcije počele da dolaze sve češće, Vorlijeva je pozvala svog lekara.

Međutim, bilo je teško stupiti u kontakt s njim.

„Poziv se stalno preusmerava na govornu poštu, a u tom trenutku mi stvarno nije bilo do ostavljanja poruka“, rekla je Vorlijeva za medije.

Njena prijateljica je prvobitno trebalo da je odveze u bolnicu, ali nije mogla da izađe s posla. Vorlijeva je tada shvatila da će sina roditi kod kuće.

Važan zadatak

Haos je potresao Kairi, ali je znala da ima jedan važan zadatak — da se pobrine da njena mama uhvati bebu Meka.

Dok se oslanjala na kauč i nakon što je rekla Beri da pozove hitnu pomoć, Vorlijeva je treći put napela, i bebina glavica se pojavila.

Vorlijeva je u 15:52h postala majka petoro dece, savladavši veliku prepreku.

Mek je rođen sa pupčanom vrpcom obmotanom oko vrata. Snalažljiva mama ju je pažljivo odmotala, a zatim je konačno uspela da dođe do daha.

Ubrzo nakon toga stigla je hitna pomoć i odvezla Vorlijevu i bebu Meka u bolnicu, gde su proveli dva dana.

Šok

Kairi je u narednom periodu i dalje pokušavala da obradi ono što se dogodilo i rekla je da ju je rođenje mlađeg brata ostavilo u šoku.

„Nisam mogla da govorim, jer gledanje rođenja bebe zaista nije bilo u planu za ovu nedelju“, rekla je za medije.

