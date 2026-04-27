Ako vam biljke slabo napreduju, imaju blede listove i gotovo da ne cvetaju, postoji jednostavan i jeftin trik koji može potpuno da ih preporodi. Reč je o običnom pekarskom kvascu, koji košta svega nekoliko desetina dinara, a daje iznenađujuće dobre rezultate.

Iskusni ljubitelji cveća godinama koriste ovaj prirodni rastvor jer jača koren, obogaćuje zemlju i podstiče biljke na intenzivno cvetanje.

Zašto kvasac deluje

Kvasac je bogat vitaminima B grupe, mineralima i aminokiselinama. Kada se doda u zemlju, podstiče razvoj korisnih mikroorganizama, pa biljke lakše usvajaju hranljive materije. Rezultat su jači listovi, čvršće stabljike i više pupoljaka.

Kako se pravi rastvor

Potrebno je:

pola kockice svežeg kvasca

1 litar mlake vode

kašika šećera

još 9 litara vode za razblaživanje

Kvasac i šećer rastvorite u mlakoj vodi i ostavite par sati da odstoji. Zatim sve razblažite i koristite za zalivanje.

Kako se koristi

Biljke zalivajte samo kada je zemlja već vlažna. Dovoljna je jedna čaša po saksiji, a za veće biljke i više. Tretman ponovite nekoliko puta tokom sezone za najbolji efekat.

Gde daje najbolje rezultate

Ovaj trik posebno prija muškatlama, petunijama, ružama, hortenzijama, ali i sobnim biljkama poput orhideja. Čak i povrće poput paradajza i paprike može imati koristi.

Prvi rezultati vide se već za nedelju dana – listovi postaju zeleniji, a ubrzo se pojavljuju i novi pupoljci.

Na šta da pazite

Ne preterujte sa količinom, ne koristite vrelu vodu i ne mešajte ovaj rastvor sa hemijskim đubrivima istog dana. Takođe, koristite ga svežeg, jer brzo gubi dejstvo.

Uz malo truda i jedan jeftin sastojak, vaše biljke mogu procvetati bogatije nego ikada.