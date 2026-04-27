Ako vam biljke slabo napreduju, imaju blede listove i gotovo da ne cvetaju, postoji jednostavan i jeftin trik koji može potpuno da ih preporodi. Reč je o običnom pekarskom kvascu, koji košta svega nekoliko desetina dinara, a daje iznenađujuće dobre rezultate.
Iskusni ljubitelji cveća godinama koriste ovaj prirodni rastvor jer jača koren, obogaćuje zemlju i podstiče biljke na intenzivno cvetanje.
Zašto kvasac deluje
Kvasac je bogat vitaminima B grupe, mineralima i aminokiselinama. Kada se doda u zemlju, podstiče razvoj korisnih mikroorganizama, pa biljke lakše usvajaju hranljive materije. Rezultat su jači listovi, čvršće stabljike i više pupoljaka.
Kako se pravi rastvor
Potrebno je:
- pola kockice svežeg kvasca
- 1 litar mlake vode
- kašika šećera
- još 9 litara vode za razblaživanje
Kvasac i šećer rastvorite u mlakoj vodi i ostavite par sati da odstoji. Zatim sve razblažite i koristite za zalivanje.
Kako se koristi
Biljke zalivajte samo kada je zemlja već vlažna. Dovoljna je jedna čaša po saksiji, a za veće biljke i više. Tretman ponovite nekoliko puta tokom sezone za najbolji efekat.
Gde daje najbolje rezultate
Ovaj trik posebno prija muškatlama, petunijama, ružama, hortenzijama, ali i sobnim biljkama poput orhideja. Čak i povrće poput paradajza i paprike može imati koristi.
Prvi rezultati vide se već za nedelju dana – listovi postaju zeleniji, a ubrzo se pojavljuju i novi pupoljci.
Na šta da pazite
Ne preterujte sa količinom, ne koristite vrelu vodu i ne mešajte ovaj rastvor sa hemijskim đubrivima istog dana. Takođe, koristite ga svežeg, jer brzo gubi dejstvo.
Uz malo truda i jedan jeftin sastojak, vaše biljke mogu procvetati bogatije nego ikada.
