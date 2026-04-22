U trenucima kada se čini da se sve raspada, astrologija često nudi tračak nade - podsetnik da nijedna faza ne traje večno. Zvezde se neprestano pomiču, a s njima se menjaju i okolnosti koje oblikuju naše živote. Za tri horoskopska znaka, period izazova, sumnji i emotivnih previranja polako dolazi kraju. Pred njima su dani u kojima će ponovo osetiti stabilnost, jasnoću i - što je najvažnije - olakšanje.

Rak

Za Rakove je protekli period bio emocionalno iscrpljujuć. Osećaji su bili intenzivni, odnosi na testu, a unutarnji mir teško dostižan. No, kako se planetarne energije smiruju, Rakovi ulaze u fazu u kojoj će napokon moći predahnuti. Problemi koji su se činili nerešivima počinju se raspetljavati, a komunikacija s bliskim ljudima postaje iskrenija i toplija. Ovo je vreme u kojem će Rakovi ponovo pronaći sigurnost - najpre u sebi, a zatim i u drugima.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj izdržljivosti, ali čak su i oni u poslednje vreme osećali težinu na leđima. Poslovni pritisci, finansijska neizvesnost ili osećaj stagnacije ostavili su traga. Ipak, pred njima je period u kojem se trud konačno počinje isplaćivati. Polako, ali sigurno, stvari dolaze na svoje mesto. Jarčevi će dobiti potvrdu da su bili na pravom putu, a nova prilika mogla bi označiti prekretnicu koja menja tok njihove svakodnevice.

Ribe

Ribe su u proteklom periodu bile izgubljene između svojih želja i realnosti. Intuicija im je bila jaka, ali često zasenjena nesigurnostima i spoljašnjim pritiscima. Sada dolazi trenutak jasnoće. Magla se diže, a Ribe napokon vide šta žele i kako to ostvariti. Kreativnost i emocionalna dubina, koje su možda bile potisnute, ponovo dolaze do izražaja. Pred njima je faza ličnog rasta u kojoj će naučiti verovati sebi više nego ikad pre.

