Pre tačno pet godina, 9. aprila 2021., preminuo je princ Filip, suprug kraljice Elizabete II. Dugo se verovalo da je on muškarac koji živi u senci svoje žene, no njegov uticaj bio je puno veći nego što se na prvu čini.

Mnogi ne znaju da je pokojna princeza Dajana često pisala pisma svom svekru, a ostali su bliski nakon što se razvela od njegovog sina Čarlsa. Otkriveno je i kako ga je Leji Di u jednom pismu nazvala "najdražim tatom". Kraljevski stručnjaci tvrdili su da je Filip bio i protiv braka svog sina s Kamilom Parker Bouls.

Razvod Dajane i Čarlsa učvrstio je odnos između Dajane i Filipa, koji nije mogao podneti njenu patnju i sve ono kroz šta prolazi zbog prevare njegovog sina. U njenoj situaciji pronašao je i malo sebe - kada se oženio kraljicom smatrali su ga svrgnutim grčkim princem propale dinastije. Govorilo se da je manje vredan od ostatka kraljevske porodice. Isto tako nikad ni Dajanu nisu prihvatili za idealnu suprugu budućeg kralja jer iako je bila aristokratkinja, to nije bilo dovoljno.

Paniku na dvoru izazvala su njihova pisma, odnosno kada se 1992. saznalo da Dajana tajno razgovara sa svekrom. On joj je davao savete oko braka, pružao joj utehu i pozivao na privatne sastanke kako bi mogli razgovarati o svemu što je muči. Govorio joj je kako su oboje u braku s nekim ko je simbol monarhije, a ne samo s osobom. Naglasio je i da je toliko voli da će joj pokušati pomoći koliko god može.

Filipa je zgrozilo kad je njegov sin priznao da je tokom 14-godišnjeg braka neprestano varao Dajanu. Kada je 1997. princeza poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu, učestvovao je u organizaciji sahrane i nagovorio unuke, prinčeve Vilijama i Harija, da učestvuju na svim događajima i dostojno se oproste od svoje majke.

Video: