Aptenia sp. odlikuje se mesnatim listovima u obliku srca i sitnim cvetovima jarkih crvenih, ružičastih ili ljubičastih nijansi koji unose poseban šarm u svaki prostor.

Ova biljka poseduje i jednu zanimljivu osobinu. Njeni cvetovi otvaraju se samo tokom sunčanih dana, dok se sa dolaskom mraka ili tokom kiše brzo zatvaraju. Kao biljka koja privlači pčele i druge oprašivače, aptenija je odličan izbor za unošenje živosti u letnju baštu ili balkon.

Najbolje mesto za sadnju aptenije

Ukoliko želite da balkon ili bašta budu prekriveni raskošnim cvetnim tepihom, obezbedite joj što više direktne sunčeve svetlosti. Može opstati i u polusenci, ali će tada cvetati znatno slabije. Njene stabljike će u takvim uslovima postati izduženije, ređe i manje dekorativne.

Jednako važan deo uzgoja aptenije jeste odabir odgovarajuće podloge. Zemlja treba da bude lagana i veoma propusna kako se višak vode ne bi zadržavao oko korena. Ako je sadite u saksije ili žardinjere, najbolje je koristiti supstrat namenjen kaktusima i sukulentima, a kao alternativu običnoj zemlji možete dodati pesak, perlit ili sitan šljunak.

Najčešća greška u nezi aptenije je prekomerno zalivanje i previše prihrane. Ova biljka je veoma otporna na letnje sušne periode jer u svojim mesnatim listovima skladišti vodu. Zbog toga je treba zalivati tek kada se zemlja potpuno osuši.

Previše vlage jedan je od glavnih razloga propadanja aptenije. Voda koja se dugo zadržava oko korena može izazvati njegovo truljenje, što vremenom dovodi do propadanja cele biljke.

Oprezno sa đubrenjem

Kada je u pitanju prihrana, važno je biti umeren. Dovoljno je da apteniju tokom proleća povremeno prihranite đubrivom namenjenim sukulentima koje sadrži manji procenat azota. Prekomerna upotreba đubriva može dovesti do toga da biljka svu svoju energiju usmeri na razvoj listova, dok će cvetanje biti slabije ili potpuno izostati.

Video: