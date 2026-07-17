Kada se pomene pesma "Džuli", malo ko ne može da zapeva čuveni refren kojim je Danijel Popović 1983. godine osvojio publiku širom Evrope. Međutim, pored njega, mnogi se i danas sećaju dve atraktivne plavuše koje su se pojavile u spotu i gotovo preko noći postale jedni od najvećih seks-simbola bivše Jugoslavije.

Reč je o sestrama Izoldi i Eleonori Barudžiji, koje su obeležile osamdesete ne samo lepotom već i muzičkom karijerom.

Dve sestre, koje su rođene u Puli, a detinjstvo i mladost provele u Splitu, nakon pojavljivanja u spotu za "Džuli" postale su prave zvezde. Devojke su kopirale njihove frizure, modne detalje i kratke plave i žute haljinice, a njih dve bile su redovne gošće naslovnih strana tadašnjih časopisa.

Izolda se dva puta našla na Evroviziji

Malo ko danas pamti da je Izolda već naredne godine ponovo predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Evroviziji, ovog puta u duetu sa Vladom Kalemberom i pesmom "Ciao Amore".

Spot za ovu numeru izazvao je veliku pažnju, a u Turskoj je čak bio zabranjen zbog scena u kojima se Izolda pojavljuje u toplesu.

Iako su im mnogi predviđali veliku estradnu karijeru, početkom devedesetih njihov život krenuo je drugim putem. Sa početkom rata napustile su Split i povukle se iz medijske pažnje.

Gde su danas?

Danas sestre Barudžija vode potpuno drugačije živote nego u vreme najveće slave.

Izolda već godinama živi u Diseldorfu, gde je sa suprugom, poznatim gitaristom i kompozitorom Zlatkom Manojlovićem, izgradila novi život. Posle uspešne pevačke karijere posvetila se obrazovanju i danas radi kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Diseldorfu.

Ljubav prema muzici nasledio je i njihov sin Todor, koji svira gitaru u bendu svog oca Zed Mitchell, a bavi se i muzičkom produkcijom.

Pre odlaska u Nemačku, Izolda je zajedno sa suprugom nastupala u grupi Voks, sa kojom je objavila albume "Strela" i "Da li znaš".

Eleonora ostala verna muzici

Njena sestra Eleonora nakon odlaska iz Splita preselila se u Beograd, gde je nastavila solo karijeru i tokom godina objavila pet studijskih albuma. Okušala se i kao glumica, pojavivši se u filmu "Miss Aleksandra", a svojevremeno je ponela i titulu Mis sporta u Nemačkoj.

Udata je za kompozitora Zorana Tutunovića, sa kojim ima dvoje dece. Iako se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti, i dalje je aktivna na društvenim mrežama i povremeno deli fotografije iz privatnog života.

Više od četiri decenije nakon što su osvojile publiku širom bivše Jugoslavije, Izolda i Eleonora Barudžija i dalje izazivaju pažnju. Oni koji prate njihov rad kažu da su zadržale prepoznatljiv šarm i eleganciju po kojima su bile poznate još osamdesetih godina, kada su važile za jedne od najlepših žena domaće muzičke scene.