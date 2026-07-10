Koliko puta sam stajala ispred ogledala i pitala se gde mi nestade kosa? Nekada je bila gusta, puna, a onda je počela da opada, da se lomi i izgleda nekako umorno. Prva pomisao bila je da mi treba novi šampon ili skupi preparati. A onda sam shvatila da problem možda uopšte nije u tome.

Počela sam da menjam sitnice koje ništa ne koštaju. Iskreno, nisam očekivala čudo, ali posle nekoliko nedelja kosa je izgledala zdravije, bila je mekša i nekako punija.

Svako veče odvojim pet minuta za teme

Ranije sam samo oprala kosu i to je bilo to. Sada svaki dan vrhovima prstiju nekoliko minuta masiram teme.

Ne treba vam nikakav poseban aparat. Lagani kružni pokreti sasvim su dovoljni da podstaknu cirkulaciju, a kada je cirkulacija bolja, i koren dlake dobija više onoga što mu je potrebno. Uz to, posle ovih nekoliko minuta i ja se mnogo više opustim.

Okrenem glavu nadole na minut

Možda zvuči čudno, ali mnogi se kunu u ovaj trik. Spustim glavu ispod nivoa srca i tada lagano masiram teme.

Ideja je da tako do korena stigne više krvi i hranljivih materija. Naravno, ako imate problema sa pritiskom ili vratom, prvo se posavetujte sa lekarom.

Shvatila sam da kosa raste iznutra

Koliko god da kupujemo skupe preparate, ako organizmu nešto nedostaje, ni kosa neće biti zadovoljna.

Počela sam da obraćam više pažnje na ono što jedem. Više proteina, jaja, ribe, mesa, mahunarki, zelenog povrća... Kada organizam dobije dovoljno proteina, gvožđa, cinka i vitamina D, to se često vidi i na kosi.

Fen više nije moj najbolji prijatelj

Godinama sam kosu pržila vrelim fenom i prala je skoro vrelom vodom. Nisam ni razmišljala koliko joj to šteti.

Sada je perem mlakom vodom, a kad god mogu pustim da se osuši prirodno. Razlika se vidi - manje puca, manje se lomi i mnogo lepše izgleda.

Nema čarobnog štapića, ali ima rezultata

Ne postoji trik zbog kog će vam kosa preko noći postati dvostruko gušća. Ali ako svakog dana uradite ovih nekoliko jednostavnih stvari, vrlo je moguće da će vam kosa biti jača, zdravija i lepša.

Ponekad upravo one navike koje ništa ne koštaju naprave najveću razliku.