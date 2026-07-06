Tokom boravka u Parizu, dizajnerka je još jednom pokazala da joj ni letnje vrućine ne mogu promeniti modna pravila. Pojavila se u upečatljivoj crnoj kombinaciji, verna svom omiljenom minimalizmu, ali sa jednim detaljem koji je privukao svu pažnju. Nosila je usku midi suknju modne kuće Balenciaga, čija se cena kreće oko 1.750 evra, a ispod poruba diskretno je provirivala svetla čipkasta podsuknja. Upravo taj detalj, koji se nekada smatrao modnom greškom i nečim što treba sakriti, danas je postao jedan od najpoželjnijih trendova.

Zanimljivo je da je suknja izrađena od vune, što na prvi pogled deluje kao neobičan izbor za letnje dane. Ipak, Viktorija je još jednom pokazala da joj stil često ima prednost nad sezonskim pravilima, pa ni visoke temperature nisu bile razlog da odustane od svoje prepoznatljive crne garderobe.

Kombinaciju je upotpunila crnom midi haljinom bez rukava, velikim aviator naočarima, otvorenim sandalama sa visokom potpeticom i belom Hermès Birkin torbom, koja je dodatno naglasila kontrast između tamnih i svetlih tonova. Ležerno stilizovani talasi u kosi dali su čitavom izgledu nešto opušteniji i romantičniji utisak.

Modni stručnjaci ističu da ovaj trend lako može da se prilagodi svakodnevnom stilu. Umesto vunenih modela poput Viktorijinog, tokom leta mnogo su praktičnije suknje od lana, pamuka ili viskoze, dok čipkasti porub najbolje dolazi do izražaja uz jednostavnu belu majicu ili satensku top-majicu. Na taj način kombinacija izgleda sveže, elegantno i mnogo lakše za nošenje na visokim temperaturama.

Viktorija Bekam nije jedina slavna dama koja je prihvatila ovaj trend. Prošlog leta sličan stajling ponela je i Dženifer Lorens, koja je ispod široke majice namerno istakla bele suknje sa čipkastim rubom, potvrđujući da ovaj detalj podjednako dobro funkcioniše i u ležernim kombinacijama.

Sve ukazuje na to da se čipkasta podsuknja vraća na velika vrata. Ono što su žene godinama pokušavale da sakriju sada postaje detalj koji se namerno ističe, a zahvaljujući Viktoriji Bekam dobija potpuno novu, sofisticiranu interpretaciju. Ako je suditi po modnim pistama i ulicama evropskih metropola, upravo će ovaj diskretni kontrast biti jedan od najzanimljivijih trendova koji će obeležiti leto 2026.