Lubenica je mnogima omiljeno letnje osveženje. Kad upeče sunce, retko ko može da odoli hladnoj kriški, a često se desi da pojedemo i pola lubenice u jednom sedenju. Ipak, lekari upozoravaju da ni sa ovom voćkom ne treba preterivati, naročito ako imate određene zdravstvene tegobe.

Prepuna je vode, vitamina i antioksidanasa, ali sadrži i prirodne šećere i kalijum, pa kod pojedinih ljudi velike količine mogu izazvati više problema nego koristi.

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Osobe sa dijabetesom

Iako nije zabranjena, lubenica ima visok glikemijski indeks, pa veće količine mogu brzo da podignu nivo šećera u krvi. Zato se preporučuje da se jede umereno i kao deo obroka, a ne cela odjednom.

Ljudi koji imaju problema sa bubrezima

Lubenica sadrži dosta vode i kalijuma. Kod osoba sa oslabljenom funkcijom bubrega višak kalijuma može predstavljati problem, pa je najbolje da količinu odredi lekar.

Ako imate osetljiv stomak

Nekima lubenica izaziva nadimanje, gasove ili grčeve, naročito ako se jede na prazan stomak ili odmah posle obilnog obroka.

Ako pijete lekove koji utiču na izbacivanje tečnosti

Pošto lubenica ima blago diuretičko dejstvo, kod osoba koje već koriste određene lekove može dodatno uticati na ravnotežu tečnosti u organizmu.

Koliko je dovoljno?

Za većinu zdravih ljudi nekoliko kriški dnevno sasvim je dovoljno da organizam dobije osveženje i tečnost. Problem nastaje kada od lubenice napravimo ceo ručak ili pojedemo kilogram ili dva u jednom dahu.

Kako je najbolje jesti?

kao užinu između obroka

u umerenim količinama

ne na prazan stomak ako imate osetljivu probavu

slušajte svoj organizam i ne preterujte

Lubenica je i dalje jedno od najzdravijih letnjih voća i odličan saveznik tokom vrućina. Ali, kao i za sve drugo, važi staro pravilo, nije problem što je jedete, već koliko je pojedete.