Iako svako ima svoj ukus kada je u pitanju izgled, brojna istraživanja pokazuju da određene fizičke osobine kod žena češće privlače pažnju muškaraca. Naravno, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalna formula privlačnosti, jer su hemija, karakter i energija mnogo važniji od bilo koje liste osobina.

Ipak, analiza podataka sa aplikacije za upoznavanje Badoo pokazala je koje karakteristike žene najčešće izdvajaju na prvi pogled.

1. Visina između 160 i 167 centimetara

Prema podacima Badooa, oko 46 odsto muškaraca najčešće obraća pažnju na žene visoke između 160 i 167 centimetara.

To, naravno, ne znači da su više ili niže žene manje privlačne samo da je ova visina najčešće bila zastupljena među profilima koji su dobijali najviše poruka.

2. Smeđe oči imaju prednost

Iako se plave oči često smatraju simbolom lepote, istraživanje je pokazalo da su žene sa smeđim očima dobijale više poruka od muškaraca.

Pojedini stručnjaci smatraju da je ipak važnije kako osoba uspostavlja kontakt pogledom nego sama boja očiju.

3. Brinete ispred plavuša

Rezultati su iznenadili mnoge. Žene sa smeđom kosom dobile su oko 40 odsto svih poruka na platformi, dok su plavuše dobile oko 15 procenata.

To pokazuje da se trendovi privlačnosti često razlikuju od uvreženih stereotipa.

4. Prirodna figura češće privlači pažnju

Jedan od zanimljivijih zaključaka odnosi se na građu tela.

Prema analizi, muškarci su češće kontaktirali žene čija je figura opisana kao "prosečna", nego one izrazito atletske građe.

Istraživanje Univerziteta u Teksasu iz 2015. godine navodi da muškarci često podsvesno obraćaju pažnju na prirodnu zakrivljenost donjeg dela leđa, koja je u evolutivnom smislu povezivana sa lakšom trudnoćom i nošenjem potomstva.

5. Negovani nokti ostavljaju dobar utisak

Ispostavilo se da muškarci primećuju i detalje.

Žene sa urednim i negovanim noktima češće su dobijale poruke, a stručnjaci smatraju da takvi detalji ostavljaju utisak osobe koja vodi računa o sebi.

Zanimljivo je da je poslednjih godina sve popularniji prirodan izgled noktiju, bez upadljivog laka.

6. Iskren osmeh je i dalje broj jedan

Osmeh je, prema brojnim istraživanjima, jedna od prvih stvari koje ljudi primete.

Studija kompanije Match Group pokazala je da čak 60 odsto muškaraca i 71 odsto žena posebno obraća pažnju na osmeh potencijalnog partnera.

Topao i iskren osmeh ostavlja utisak otvorene, pozitivne i samouverene osobe.

Privlačnost nije samo izgled

Stručnjaci podsećaju da ovakva istraživanja pokazuju samo obrasce u ponašanju velikog broja ljudi, ali nikako ne predstavljaju pravilo. Privlačnost zavisi od mnogo faktora, harizme, samopouzdanja, smisla za humor, načina komunikacije i međusobne hemije, zbog čega nijedna lista fizičkih osobina ne može da predvidi ko će se kome dopasti.