Leto je vreme izleta, piknika, boravka u prirodi, fudbala sa decom i rada u bašti. Ali uz sve te lepe trenutke često kući donesemo i nešto što baš ne želimo – uporne zelene mrlje od trave na pantalonama, šortsu ili majici.

Dobra vest je da ne morate odmah da se pomirite s tim da je odeća uništena. Ako reagujete na vreme, postoji velika šansa da će mrlja potpuno nestati.

Zašto su mrlje od trave toliko uporne?

Mnogi misle da je problem samo zelena boja, ali nije baš tako. Sok iz trave sadrži biljne pigmente, prirodne boje i proteine koji veoma brzo prodiru u vlakna tkanine.

Što duže mrlja stoji, to je teže ukloniti je. Zato je najvažnije da je tretirate što pre.

Trik sa sodom bikarbonom koji vredi isprobati

Obična soda bikarbona može biti od velike pomoći kod svežih mrlja na pamuku, poliesteru i većini mešanih materijala.

Potrebno vam je:

soda bikarbona

tečni deterdžent za veš

hladna voda

mekana četkica za zube ili sunđer

Kako se koristi?

Pokvasite mrlju hladnom vodom. Pospite sodu bikarbonu ili napravite gustu pastu od sode i nekoliko kapi vode. Nežno utrljajte četkicom ili sunđerom. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Dodajte malo tečnog deterdženta i još jednom lagano protrljajte. Isperite hladnom vodom. Operite garderobu prema uputstvu sa etikete.

Ako mrlja nije potpuno nestala, postupak možete ponoviti.

Šta još bolje uklanja mrlje?

Stručnjaci za održavanje garderobe ističu da su posebno efikasni:

tečni deterdženti sa enzimima,

sredstva za uklanjanje mrlja na bazi aktivnog kiseonika,

običan sapun za veš, ako se mrlja tretira odmah nakon što nastane.

Ovi proizvodi bolje razgrađuju biljne pigmente i proteine nego sama soda bikarbona.

Greške koje većina pravi

Ako želite da sačuvate garderobu, izbegavajte ove greške:

ne koristite vrelu vodu,

ne peglajte tkaninu dok mrlja potpuno ne nestane,

ne stavljajte odeću u mašinu za sušenje dok ste sigurni da je mrlja uklonjena,

ne ribajte jako osetljive materijale grubom četkom.

Poseban oprez sa svilom i vunom

Kod svile, vune, kašmira i drugih osetljivih materijala soda bikarbona i jače trljanje mogu oštetiti tkaninu. U tim slučajevima bolje je koristiti deterdžent namenjen osetljivim materijalima ili odeću odneti na hemijsko čišćenje.

Mali trik koji pravi najveću razliku

Najveći saveznik u borbi protiv mrlja od trave nije ni soda ni deterdžent - već brzina. Što pre počnete da čistite mrlju, veće su šanse da će potpuno nestati bez ikakvog traga. Zato posle izleta ili boravka u prirodi nemojte ostavljati pranje za sutra, jer i pola sata može da napravi veliku razliku.