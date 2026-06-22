Godine odavno nisu prepreka za dobar stil - naprotiv. Sve više žena starijih od 60 godina osvežava svoju garderobu, uvodi moderne detalje, udobnu obuću i trendi boje koje podmlađuju i osvežavaju izgled.

Stilisti ističu da pažljivo odabrani trendovi mogu da unesu novu energiju u izgled, naglase individualnost i pojačaju samopouzdanje - bez potrebe za drastičnim promenama.

Poenta nije da jurite mladalačke trendove po svaku cenu, već da zadržite eleganciju i udobnost, a da pritom izgledate sveže i moderno.

1. Trendove uvodite pametno i s merom

Najveća greška je kada u jednom stajlingu pokušate da uklopite sve što je trenutno moderno.

Mnogo bolji efekat daju jedan ili dva upečatljiva detalja. To mogu biti torba, cipele, naočare ili efektan komad nakita. Dovoljan je jedan moderan detalj da ceo outfit izgleda savremenije.

Moda je, pre svega, balans.

2. Nije svaki trend za svakodnevicu

Ono što izgleda sjajno na Instagramu ne mora nužno biti praktično u realnom životu.

Zato stilisti savetuju da birate komade koji lako mogu da se uklope sa garderobom koju već imate. Na primer, među modernim modelima obuće odličan izbor su Mary Jane cipele, baletanke sa stabilnim oblikom ili modeli sa blago zaobljenim vrhom.

3. Prava obuća menja ceo izgled

Cipele su jedan od najvažnijih detalja svakog stajlinga.

Dobra vest je da više ne morate da birate između stila i udobnosti. Danas su moderne elegantne patike, mokasine, topsajderi i Mary Jane modeli sa stabilnom potpeticom.

Dovoljno je da promenite obuću i čak i najklasičnija kombinacija može izgledati potpuno drugačije.

4. Boje podmlađuju više nego što mislite

Ponekad vam nije potrebna nova garderoba - dovoljne su nove boje.

Ljubičasta, žuta, narandžasta, ledenoplava i različite nijanse braon posebno su popularne ove sezone.

Žene posle 60. ne moraju da ostanu verne samo bež, sivoj i tamnoplavoj. Prava boja može osvežiti lice i vizuelno podmladiti izgled.

5. Nakit daje lični pečat

Mnoge žene godinama čuvaju lep nakit za „posebne prilike“, a retko ga nose.

Stilisti kažu da je upravo nakit taj detalj koji može da podigne ceo izgled. Ne morate kupovati nove komade svake sezone - dovoljno je da iz svoje kolekcije izaberete jedan upečatljiv detalj.

Dobre minđuše, broš ili ogrlica često prave veću razliku nego nova garderoba.

6. Klasiku samo malo osvežite

Ne morate se odreći omiljenih komada.

Klasično odelo, farmerke, haljine i džemperi i dalje su odlična baza garderobe. Razlika je u kroju i materijalima.

Danas su moderniji opušteniji krojevi, prirodne tkanine i udobniji modeli koji lepo prate figuru.

Stil zrele žene ne znači kopiranje trendova sa interneta. Pravi stil je u tome da zadržite svoju autentičnost i birate samo ono što vam zaista pristaje - i figuri i karakteru.