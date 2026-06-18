Reč je o upečatljivim Maison Margiela Tabi cipelama u varijanti sa tufnama, modelu koji spaja prepoznatljivu siluetu i trend koji već mesecima ne izlazi iz fokusa.

Ove cipele dolaze u beloj i providnoj varijanti, prekrivenoj sitnim polka dot motivom koji podseća na konfete razbacane po površini. Upravo taj kontrast između stroge, gotovo arhivske forme i razigranog printa učinio je da ovaj par ponovo postane viralan.

Maison Margiela Tabi model nije novost. Prvi put je predstavljen krajem osamdesetih i od tada je prerastao u jedan od najprepoznatljivijih simbola avangardne mode. Danas se smatra svojevrsnim „šifrom“ za one koji prate modu iznutra, jer ga podjednako vole i konceptualni dizajneri i ljubitelji ironije u stilu.

Svaka nova reinterpretacija ovog modela gotovo trenutno postaje internet fenomen. Tabi cipele su odavno izašle iz okvira obuće i postale modni statement koji izaziva reakcije — od oduševljenja do potpunog nerazumevanja. U ovoj najnovijoj verziji, upravo tufne su bile dovoljne da ponovo pokrenu talas interesovanja.

Paralelno sa tim, tufnice već nekoliko sezona doživljavaju snažan povratak. Nekada vezan za retro i pin-up estetiku, danas se koristi kao moderan vizuelni alat koji dizajneri uklapaju u savremene siluete i kontraste. Sa piste je vrlo brzo prešao u svakodnevnu modu, pa ga danas viđamo i u luksuznim kolekcijama i u high street varijantama.

Upravo zato, Margiela Tabi sa tufnicama deluju kao prirodan nastavak trenutnog modnog momenta. U svetu u kojem algoritam diktira šta postaje trend, ovakvi komadi ne ostaju dugo „neprimećeni“. Dovoljna je jedna dobra fotografija da se modni predmet pretvori u globalnu opsesiju.

Cena originalnog modela je između 82.000 do preko 235.000 dinara.