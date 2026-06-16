Dok se sve više ljudi oslanja na tehnologiju i ubrzan način života, iz hercegovačkog kraja stiže priča koja podseća na neka druga vremena. Matija Ivanković iz Rakitna kod Posušja ima 87 godina, svakog jutra ustaje u pet sati i i dalje sama obrađuje svoju baštu.

Njenu životnu priču zabeležio je videonovinar Mario Brkić za YouTube kanal Glas Hercegovine, a baka Matija je bez ulepšavanja govorila o životu, radu, porodici i navikama koje su, kako kaže, nekada bile sasvim normalne.

Život bez odmora, ali pun zadovoljstva

Matija se priseća da se udala 1961. godine, a već naredne dobila prvo dete.

– Udala sam se 1961, a sin mi je rođen 1962. godine – kaže baka Matija.

Za nju su to bila vremena kada su ljudi više držali jedni do drugih, pomagali komšijama i živeli mnogo jednostavnije nego danas.

Iako su radili od jutra do mraka, kaže da su bili zadovoljniji i bliži porodici.

„Ja bih noćne lokale zatvorila u ponoć“

Govoreći o današnjim generacijama, baka Matija nije krila šta misli o modernom načinu života.

– Da se ja pitam, sve noćne lokale bih zatvorila u ponoć – poručuje kroz osmeh.

Smatra da mladi danas premalo spavaju, a previše vremena provode noću van kuće, dok su nekada ljudi rano odlazili na počinak kako bi ujutru bili spremni za posao.

Po njenom mišljenju, zdrav ritam života jedan je od glavnih razloga zbog kojih su ljudi nekada bili vitalniji.

Motika joj je i dalje u rukama

Uprkos godinama, baka Matija ne odustaje od rada na zemlji. U svojoj bašti gaji krompir, luk, paradajz, papriku i drugo povrće.

Kaže da je upravo fizički rad održava u formi i daje joj energiju.

Dok mnogi njene vršnjake povezuju sa odmorom i penzijom, ona i dalje svakodnevno izlazi u baštu i radi ono što je radila čitavog života.

Tajna dugog života

Na pitanje kako uspeva da bude toliko aktivna u 87. godini, odgovor joj je jednostavan.

Veruje da su molitva, pošten rad, umeren život i poštovanje porodice vrednosti koje čoveka održavaju i u poznim godinama.

Njena priča danas mnogima služi kao podsetnik da sreća često nema veze sa tehnologijom, luksuzom i modernim trendovima, već sa navikama koje se prenose generacijama.