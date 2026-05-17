Često razmišljamo o bolesti, nezdravim odnosima, lošoj sreći i mentalnom zdravlju iz racionalne perspektive, ali naše telo oseća njihov teret mnogo pre nego što to svesno primetimo.

Od zadržavanja stresa i anksioznosti do pokazivanja simptoma skrivenih bolesti za koje još ne znamo, mnogo toga možemo naučiti ako se povežemo sa svojim fizičkim bićem. Naš osećaj u stomaku i intuicija takođe mogu upozoriti kada je vreme da odmah prekinemo odnos sa nekim, naročito ako osećamo određene reakcije u telu. Možda to deluje pomalo neobično ljudima koji sve previše analiziraju, ali ove znakove upozorenja ne treba ignorisati. Telo često zna bolje od uma.

Vreme je da odmah prekinete odnos sa nekim ako osećate ovih 5 stvari u svom telu

Osećate anksioznost pre nego što provedete vreme zajedno

Iako smo romantizovali osećaj „leptirića u stomaku“ tokom upoznavanja ili nervoze pre susreta sa osobom koja nam se dopada, ako u ozbiljnoj vezi stalno osećate neizbežnu anksioznost pre zajedničkog vremena, to bi trebalo da bude upozorenje. Zdrave dugoročne veze definišu sigurnost i stabilnost, a ne „hemija“ ili strast koja nas čini nesigurnima i uznemirenima.

Slušajte svoje telo. Gde osećate najveću napetost? U kom delu tela skupljate nervozu? Ko vam pojačava anksioznost kada je u istoj prostoriji? To nisu bezazleni znaci zaljubljenosti. To su upozorenja, a vaša intuicija pokušava da vam kaže da nešto nije u redu.

Bolesti se pogoršavaju

Stres u vezi i znakovi upozorenja često se prvo pojavljuju u telu, čak i pre nego što ih postanemo svesni, tvrdi klinička psihološkinja dr Kristi Ferari za Your Tango. Telo zaista „pamti“ mnogo pre nego što um uspe da poveže obrasce ponašanja ili negativnu energiju.

Ako imate osećaj da se stalno razboljevate nakon vremena provedenog sa nekim, da vam se pogoršavaju hronični problemi ili da se osećate iscrpljeno kada je ta osoba u blizini, to mogu biti znakovi da odnos treba da se završi. Čak i ako vas ta osoba bukvalno ne čini bolesnima, njena negativna energija ili manipulacija mogu vas konstantno iscrpljivati.

„Propadne“ vam stomak kada ih vidite

Veza između uma i tela često počinje upravo u stomaku. Naša creva šalju mozgu više informacija nego obrnuto, zbog čega imaju veći uticaj na raspoloženje nego što mislimo, objašnjava neurolog Ričard E. Citovik. Zato često osećamo „kamen u stomaku“ ili nervozne leptiriće oko određenih ljudi ili u određenim situacijama. To je reakcija na stres koja mozgu šalje signal da nešto nije u redu ili da postoji razlog za strah.

Iako su neke od tih reakcija povezane sa našim sopstvenim brigama i mislima, veoma često su upravo osećaji iz stomaka upozorenje da nešto treba promeniti. Ako vam se stomak redovno stegne kada vidite partnera ili kada je neka osoba u blizini, to je ozbiljan znak da je možda vreme da prekinete taj odnos.

Stalno ste umorni i iscrpljeni

Ljudi koje držimo blizu sebe prirodno utiču na našu energiju — i pozitivno i negativno. Čak i nečiji negativan stav može postati naš problem, jer su emocije zarazne za sve oko nas.

Razmislite kako se osećate nakon druženja sa najboljim prijateljem. Verovatno ste nasmejani, rasterećeni i puni energije. Sada zamislite razgovor sa šefom kog ne podnosite i povratak kući nakon toga. Osećate se iscrpljeno i iznervirano, iako ste sa obe osobe proveli isto vreme.

Ako ste u vezi u kojoj su iscrpljenost, umor i emocionalna praznina postali svakodnevica, važno je da napravite korak unazad. Dajte vezi malo prostora, provedite vreme sami i ulažite energiju u ljude zbog kojih se osećate dobro. Bez obzira koliko dugo ste zajedno, nema razloga da trpite nekoga zbog koga se osećate kao da ste izgubili deo sebe.

Osećate stezanje u grudima

Iako deluje kao emocija koju osećamo samo psihički ili „u glavi“, istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the American Heart Association pokazalo je da bes negativno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova. Kada smo stalno ljuti, stezanje u grudima i osećaj nemira koji ne možemo da se oslobodimo mogu štetiti našem celokupnom zdravlju.

Ako je jedna osoba glavni uzrok te napetosti i besa, možda je vreme da krenete dalje — zbog svog emocionalnog i fizičkog zdravlja. Nemojte ignorisati ove fizičke reakcije, jer se one gotovo uvek kasnije povežu sa emocionalnim spoznajama.

Koža vas stalno svrbi

Iako svrab kože ponekad može biti posledica suvoće, spoljašnjih faktora ili proizvoda koje koristimo, ako vas koža stalno svrbi pre, tokom ili nakon vremena provedenog sa partnerom, to može ukazivati na dublji problem. Istraživanje objavljeno u časopisu Translational Psychiatry pokazalo je da ljudi koji se bore sa anksioznošću i depresijom često imaju osećaj peckanja ili svraba kože.

Možda deluje bezazleno, ali ako se ovaj problem javlja baš u prisustvu partnera, vaše telo vam ne laže. Naprotiv, upozorava vas da možda niste sa pravom osobom.

Počinjete češće da dobijate akne

Praćenje intuicije i prepoznavanje fizičkih upozorenja zavisi od poverenja u sebe. Morate dobro poznavati sebe da biste primetili simptome koji nisu uobičajeni za vas, naročito ako već imate probleme sa stomakom, anksioznošću ili kožom. Međutim, ako inače retko imate akne, a lice i telo počnu da vam se osipaju nakon ulaska u vezu ili dugog boravka sa određenom osobom, to je znak upozorenja.

Bilo da je to način na koji se telo nosi sa stresom ili fizička reakcija na negativnu energiju, teško je ignorisati takav signal. Svakog jutra gledate sebe u ogledalu — prestanite da ignorišete ono što vam telo govori. Lepi ste sa ili bez akni, ali ako neko izaziva da se vaše telo oseća loše i van ravnoteže, ne brinete dovoljno o sebi ako ga zadržavate u svom životu.

Srce vam stalno ubrzano kuca

Možda zvuči neverovatno, ali istraživanje objavljeno u časopisu Annals of Behavioral Medicine sugeriše da osećanja u vezi i bliskost sa partnerom mogu uticati na naš srčani ritam čak i kada fizički nismo zajedno. Posebno kada smo pod stresom i emotivno udaljeni u vezi, nije neobično da živimo u stanju stalne napetosti i opreza.

Međutim, ako primećujete da vam srce ubrzano lupa i da ste nemirni kada ste u istoj prostoriji sa nekim, to bi trebalo shvatiti ozbiljno. To može biti način na koji vas telo upozorava da ta osoba nema dobre namere ili da niste bezbedni pored nje, čak i ako na površini sve izgleda normalno.

Ne možete da spavate pored njih

Parovi koji odlaze na spavanje u isto vreme i imaju slične večernje rutine uglavnom su zadovoljniji i srećniji u vezi, pokazalo je istraživanje časopisa Journal of Sleep Research. Međutim, ako vaše telo stalno funkcioniše u režimu „bori se ili beži“, pokušavajući da obradi stres i upozorenja koja osećate u stomaku, ono neće moći da se opusti pored osobe koja vam ne prija.

Naprotiv, telo će stalno biti u stanju pripravnosti, što može dovesti do nesanice, buđenja tokom noći i drugih iscrpljujućih simptoma koje ne treba ignorisati. Osoba sa kojom ste trebalo bi da vam pruža osećaj sigurnosti, posebno u emotivnim odnosima. Obratite pažnju na to kako vaše telo reaguje kada je ta osoba u blizini. Da li se osećate bezbedno? Možete li zaista da se opustite?

