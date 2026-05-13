Fleke na zidovima nastanu dok trepnete. Dovoljno je malo masnoće iz kuhinje, nekoliko prstiju oko prekidača, trag obuće ili dete sa flomasterom u rukama – i zid više ne izgleda ni približno čisto kao kad ste ga okrečili.

Najgore je što se te mrlje posebno vide na svetlim zidovima. Oko vrata i prekidača pojavi se sivilo, u kuhinji žućkasti tragovi, a po ćoškovima tamne fleke koje deluju kao da nikad neće nestati.

Većina ljudi odmah pomisli da nema pomoći bez novog krečenja. Međutim, iskusne domaćice tvrde da postoji mnogo lakši način – i da vam za to trebaju samo tri stvari koje već imate u kuhinji.

Stari trik koji stvarno radi

Glavni saveznik u čišćenju zidova je obična soda bikarbona.

Dovoljno je da pomešate dve kašike sode sa malo vode dok ne dobijete gustu smesu, otprilike kao pavlaku. Zatim uzmete mekanu belu krpu i lagano nanesete pastu preko fleke.

Ostavite minut-dva da odstoji, pa blagim kružnim pokretima prebrišite zid.

Ljudi koji su probali ovaj trik kažu da fleke nestaju mnogo lakše nego što očekuju, a ono što je najvažnije – zid ostaje neoštećen i ne skida se boja.

Posebno dobro radi na tragovima prstiju, sivim mrljama i masnoći oko prekidača i štokova.

Kad obična soda nije dovoljna

Ako su fleke stare ili masne, domaćice savetuju da u smesu dodate kap deterdženta za sudove i malo hidrogena.

Ta kombinacija razbija masnoću i izvlači žućkaste tragove koji se godinama skupljaju na zidovima, naročito u kuhinji.

Ali važno je jedno – ne smete da ribate zid.

Smesu nanesite tanko, bez jakog pritiskanja i bez grubih sunđera.

Greška koju skoro svi prave

Najveći problem nastaje kada ljudi krenu da „stružu“ zid.

Grub sunđer ili prejako trljanje vrlo lako skinu sloj boje, pa umesto jedne fleke dobijete još goru situaciju – svetlu izribanu površinu koja se vidi iz svakog ugla.

Zato domaćice savetuju nekoliko jednostavnih pravila:

koristite samo mekanu krpu od mikrofibera

čistite blagim kružnim pokretima

krenite od ivice fleke ka sredini

posle svega prebrišite suvom krpom da zid ne upije vlagu

Još nekoliko trikova koji pomažu

Za sveže tragove prstiju oko kvaka i prekidača mnogi koriste obične vlažne maramice za čišćenje.

Neki se kunu i u razblažen omekšivač za veš jer lepo očisti zid i ostavi prijatan miris u prostoriji.

Ako imate tragove flomastera ili bojica, može pomoći beli melaminski sunđer, ali s njim morate pažljivo jer lako može skinuti i boju sa zida.

Trik sa kredom koji malo ko zna

Jedan stari trik posebno se koristi za masne fleke.

Uzme se obična bela školska kreda i pređe preko masnog traga na zidu. Kreda upije ulje i masnoću, pa se tek onda nanosi pasta od sode bikarbone.

Kažu da je rezultat mnogo bolji nego kada odmah krenete sa pranjem.

Najvažnije pravilo pre čišćenja

Šta god da koristite, prvo probajte na mestu koje se ne vidi – iza vrata, zavese ili police.

Svaki zid i svaka boja drugačije reaguju, pa je bolje proveriti pre nego što očistite veliku površinu i napravite još veći problem.