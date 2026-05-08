Na Instagramu, gde je prati više od pola miliona ljudi, često deli ideje za uređenje doma i kreativne „uradi sama“ projekte, ali upravo je ovaj sto izazvao najveću pažnju. Reč je o upečatljivom modelu sa efektom mehurića, koji izgleda kao prava dizajnerska skulptura i već godinama je jedan od najpoželjnijih trendova u enterijeru. Proces izrade detaljno je pokazala pratiocima. Kao osnovu koristila je dve ploče od šperploče različite veličine, dok je konstrukciju napravila pomoću vodovodnih cevi. Međutim, ključni detalj bile su plastične loptice, nalik onima iz dečjih igraonica, koje je lepila oko konstrukcije kako bi dobila prepoznatljiv „bubble“ efekat.

Tokom rada shvatila je da gornja ploča ne izgleda dovoljno efektno, pa ju je zamenila većom kako bi sto imao bolje proporcije. Na kraju je ceo komad ofarbala u tamnu bordo nijansu koja je trenutno jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera.

- Zaljubila sam se u ovaj model, ali nisam želela da dam toliko novca za njega. Zato sam odlučila da pokušam sama i rezultat je ispao još bolji nego što sam očekivala - objasnila je u videu koji je ubrzo postao viralan. Upravo spoj pristupačnih materijala i luksuznog izgleda oduševio je korisnike društvenih mreža, pa su ubrzo počele da se pojavljuju i brojne druge verzije ovog stola širom sveta.

Ovo nije prvi kreativni projekat kojim je privukla pažnju. Na svom profilu već je pokazivala kako sama pravi različite komade nameštaja i dekoracije, ali čini se da je upravo ovaj stočić postao njen najveći hit do sada.