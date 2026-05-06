Jaja su jedna od najčešćih namirnica u ishrani i mnogi ih jedu gotovo svakodnevno – za doručak, ručak ili večeru. Mogu se pripremati na bezbroj načina, od kuvanih i prženih do omleta i različitih specijaliteta, a poznata su i po bogatom nutritivnom sastavu.

Sadrže proteine, vitamine i minerale važne za organizam, zbog čega ih brojni sportisti i treneri smatraju pravom superhranom. Ipak, lekari često upozoravaju da preterivanje sa jajima može povećati nivo holesterola i opteretiti srce.

Upravo zbog toga je Nick Norwitz odlučio da sprovede neobičan eksperiment – tokom mesec dana pojeo je čak 720 jaja kako bi proverio kako će to uticati na njegov organizam i nivo holesterola.

Jeo je 24 jaja dnevno

Norvic je pre dve godine započeo eksperiment tokom kog je svakog dana unosio po 24 jaja u različitim oblicima – kajganu, omlet, kuvana i punjena jaja.

Kako je objasnio, cilj mu nije bio da promoviše ekstremnu ishranu, već da javnosti približi način na koji funkcioniše ljudski metabolizam i pokrene diskusiju o hrani i zdravlju.

Video o eksperimentu objavljen na Jutjubu pogledalo je skoro 600.000 ljudi.

Bio je na keto dijeti

Uz ogromnu količinu jaja, držao se i ketogene ishrane koja podrazumeva mali unos ugljenih hidrata i visok unos masti.

Njegov jelovnik uključivao je:

meso

ribu

maslinovo ulje

orašaste plodove

tamnu čokoladu

sir i jogurt

Tokom eksperimenta redovno je trenirao i radio kalisteniku, odnosno vežbe poput sklekova, zgibova, čučnjeva i plankova.

Rezultati krvi potpuno su ga iznenadili

Nakon mesec dana i ukupno 720 pojedenih jaja, Norvic je uradio analize krvi kako bi proverio stanje organizma, nivo holesterola i zdravlje srca.

Rezultati su bili potpuno neočekivani.

Umesto pogoršanja, njegov LDL odnosno „loš“ holesterol pao je za čak 18 procenata.

Pretpostavio sam da se moj LDL holesterol neće povećati čak ni nakon 133.200 miligrama unetog holesterola iz jaja. I zaista nije porastao ni najmanje – rekao je Norvic.

Dodao je da mu je, uprkos ogromnom unosu jaja, holesterol zapravo opao.

U drugoj fazi ubacio je ugljene hidrate

U poslednje dve nedelje eksperimenta odlučio je da u ishranu vrati ugljene hidrate.

Dnevno je unosio oko 60 grama ugljenih hidrata kroz:

banane

borovnice

smrznute trešnje

Voće je često kombinovao sa puterom od makadamije.

Nakon toga nivo holesterola dodatno je opao za oko 20 procenata.

Objasnio zašto je došlo do pada holesterola

Norvic smatra da telo drugačije reaguje kada dobija više energije iz ugljenih hidrata nego iz masti.

Kod ljudi na keto dijeti LDL holesterol nekada raste jer organizam koristi masti kao glavni izvor energije. Kada se ponovo uvedu ugljeni hidrati, telo deo energije počinje da dobija iz njih, pa nivo LDL-a može da opadne.

„Ne postoji jedna idealna dijeta za sve“

Ipak, Norvic naglašava da njegov cilj nije bio da dokaže kako postoji savršena dijeta za svakoga.

Ne postoji jedna najbolja ishrana za sve ljude. Važno je uzeti u obzir zdravstveno stanje, ciljeve i potrebe svake osobe – rekao je.

Dodao je da neki ljudi žele da poboljšaju zdravlje srca, drugi dugovečnost, a treći sportsku formu, pa isti režim ishrane ne može odgovarati svima.

Stručnjaci ipak upozoravaju na oprez

Iako su rezultati eksperimenta izazvali veliku pažnju, stručnjaci upozoravaju da ovakav način ishrane nije bezbedan za svakoga.

Norvic je eksperiment sprovodio pod kontrolom i reč je o zdravoj osobi, pa lekari savetuju da ljudi koji imaju povišen holesterol ili probleme sa srcem ne uvode drastične promene u ishranu bez konsultacije sa stručnjakom.