Prava boja kose može potpuno promeniti izgled lica – čak više nego šminka, garderoba ili estetski tretmani. Dok pogrešna nijansa može istaći umor i godine, dobro odabrana boja osvežava ten, omekšava crte lica i daje mladalački sjaj.

Frizeri i koloristi već dugo tvrde da postoji jedna nijansa koja ima gotovo „podmlađujući efekat“, a sada je sve popularnija među ženama koje žele svežiji izgled bez filera i invazivnih procedura.

Reč je o toploj karamel nijansi.

Zašto baš karamel?

Karamel tonovi imaju sposobnost da reflektuju svetlost i vizuelno „omekšaju“ lice. Zahvaljujući toplim zlatnim nijansama, koža izgleda svežije, ten ujednačenije, a sitne nepravilnosti manje primetno.

Još jedna velika prednost je prirodan efekat koji ova boja daje. Prelazi između korena i pramenova deluju mekano i nenametljivo, pa kosa izgleda kao da ju je prirodno posvetlelo sunce.

Zbog toga karamel nijanse odlično funkcionišu sa tehnikama poput balajaža, blagih pramenova ili kompletnog farbanja.

Kome najbolje stoji?

Ova nijansa posebno lepo pristaje ženama sa toplim ili neutralnim podtonom kože. Ako vene na vašem zglobu vuku na zelenkasto ili maslinasto, velika je verovatnoća da će vam karamel tonovi savršeno odgovarati.

Kod žena sa hladnim podtonom kože – porcelanskim tenom ili izraženo roze nijansama – klasičan karamel može delovati previše žuto. U tom slučaju frizeri preporučuju pepeljasto-karamel varijante koje zadržavaju toplinu, ali izgledaju suptilnije.

Posle 40. godine daje posebno dobar efekat

Karamel nijansa naročito lepo izgleda na kosi srednje dužine i dugim frizurama, jer dodatno omekšava crte lica i daje utisak volumena.

Kod veoma kratkih frizura tople nijanse ponekad mogu naglasiti određene crte lica više nego što je poželjno, pa je važno pronaći pravi ton uz savet frizera.

Bez nege nema efekta

Iako izgleda luksuzno i prirodno, karamel boja zahteva održavanje. Stručnjaci preporučuju osvežavanje nijanse na svaka dva meseca kako bi kosa zadržala sjaj i toplinu.

Takođe, farbana kosa traži više hidratacije, pa su hranljive maske i preparati za negu gotovo obavezni. Uz pravilnu negu, karamel nijansa može učiniti da kosa izgleda bogatije, zdravije i vizuelno mlađe.

Još jedan važan detalj su obrve – veoma tamne obrve uz toplu karamel kosu mogu delovati previše oštro, pa frizeri savetuju blago posvetljivanje ili topliju nijansu olovke za obrve.

Mala promena koja pravi veliku razliku

Ponekad nije potrebna drastična promena frizure da biste izgledali svežije i mlađe. Dovoljno je pronaći nijansu koja odgovara vašem tenu i prirodno osvetljava lice.

A upravo zato mnoge žene danas biraju karamel – boju koja daje sjaj, toplinu i mladalački efekat bez estetskih zahvata.