Doručak koji je toliko zdrav i dobar za organizam da će vam potpuno promeniti isti na bolje.
Sastojci:
-150 g kukuruzne palente
-3 jaja
-200 g brašna
-300 g sitnog sira, nemasnog
-1 kašičica soli
-1 prašak za pecivo
-200 ml jogurta
-100 ml suncokretovog ulja
Priprema:
Dok se priprema smesa potrebno je rernu uključiti na 200 stepeni. U jednu činiju umute se jaja sve dok ne budu blago penasta i u njih se dodaje ulje i jogurt, a zatim se smesa dobro umesi sa mikserom.
Nakon dobijanja homogene smese dodaje se brašno i palenta sa kašičicom soli i sa praškom za pecivo.
Preporučljivo je koristiti bezglutensko brašno u tom slučaju. Kada se svi sastojci dobro promešaju i izjednače dodaje se sitan izmrvljen sir.
U modlice ili u veći pleh sipa se smesa koja je prethodno namazana sa malo ulja. Projice se peku na 190 stepeni sve dok ne porumene, a može se i čačkalicom proveriti da li su dovoljno pečene.
Ukoliko čačkalica koja je ubodena u projicu ostane suva, to je znak da su dovoljno boravile u rerni i mogu se izvaditi da odstoje na sobnoj temperaturi pet minuta pre konzumiranja.
