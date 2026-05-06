Doručak koji je toliko zdrav i dobar za organizam da će vam potpuno promeniti isti na bolje.

Sastojci:

-150 g kukuruzne palente

-3 jaja

-200 g brašna

-300 g sitnog sira, nemasnog

-1 kašičica soli

-1 prašak za pecivo

-200 ml jogurta

-100 ml suncokretovog ulja

Priprema:

Dok se priprema smesa potrebno je rernu uključiti na 200 stepeni. U jednu činiju umute se jaja sve dok ne budu blago penasta i u njih se dodaje ulje i jogurt, a zatim se smesa dobro umesi sa mikserom.

Nakon dobijanja homogene smese dodaje se brašno i palenta sa kašičicom soli i sa praškom za pecivo.

Preporučljivo je koristiti bezglutensko brašno u tom slučaju. Kada se svi sastojci dobro promešaju i izjednače dodaje se sitan izmrvljen sir.

U modlice ili u veći pleh sipa se smesa koja je prethodno namazana sa malo ulja. Projice se peku na 190 stepeni sve dok ne porumene, a može se i čačkalicom proveriti da li su dovoljno pečene.

Ukoliko čačkalica koja je ubodena u projicu ostane suva, to je znak da su dovoljno boravile u rerni i mogu se izvaditi da odstoje na sobnoj temperaturi pet minuta pre konzumiranja.