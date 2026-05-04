Kako ubrzati rast kose i kako ukloniti perut su veoma česta pitanja, a postoje namirnice koje u tome mogu da vam pomognu.

Što je najbolje, namirnice za brži rast kose su lako dostupne, nisu skupe i neke od njih verovatno već jedete, a niste ni svesni da pomažu!

Ovo su namirnice koje podstiču rast i zdravlje kose!

Jaja

Bogata su proteinima i biotinom! Proteini čine najveći deo folikule kose, i nedovoljno proteina u ishrani može dovesti do opadanja ili slabljenja kose.

Biotin je ključan za stvaranje keratina, proteina koji ste sigurno videli na spisku sastojaka raznih šampona. Uz unošenje biotina, telo će ga bolje proizvoditi samo.

Jaja su i odličan izvor cinka, selenijuma i drugih sastojaka koji pomažu rast i bujnost kose.

Spanać

Bogat je vitaminom A, koji pomaže žlezdama u koži da luče sebum i održavaju kožu glave hidriranom. Ako patite od peruti, jedite spanać!

Sadrži i mnogo gvožđa, čiji je nedostatak povezan sa opadanjem kose. Gvožđe pomaže crvenim krvnim zrncima da distribuiraju kiseonik, što omogućava brži rast i oporavak kose.

Šargarepa

Odličan izvor beta-karotena, šargarepa je obavezna ako želite lepšu kosu. Pomaže stvaranju vitamina A koji održava kosu zdravom.

Suncokretovo seme

Samo 50 grama ovih jeftinih grickalica sadrži kompletnu dnevnu potrebu tela za vitaminom E, kao i vitaminima B grupe.

Vitamin E pomaže rast kose, a u semenkama se nalaze i nalazi i vitamin B koji se inače koristi u suplementima za brži rast kose.

Paprike

Samo jedna žuta paprika sadrži pet puta više vitamina C od pomorandže, i paprike su moćni antioksidans. Štite naše telo od oksidativnog stresa, ojačavaju kosu i bogate su i vitaminom A, ključnim za zdravlje kose.

Pasulj

Odličan biljni izvor proteina, pasulj je dobar izbor kada želite da ishranu obogatite proteinima važnim za rast kose, a da ne unosite crveno meso. Sadrži i gvožđe, biotin i folat.