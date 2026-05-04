Brzina, odavno stvorene loše navike, neinformisanost, a ponekada i nemarnost često stoje na putu između nas i zdravlja. Međutim uvek ima dobrih vesti, a nama ih je donela lekar i nutricionistkinja svetskoga ugleda dr Lejla Kažinić Kreho, autorka uspešnih vodiča za ishranu i zdrav život "Ishrana 21. veka", "Ishrana 21. veka za žene" i "Zdrava i fit". Za nju nema sumnje, na zdravlje možemo da utičemo već ovog trenutka, i to ulaskom u kuhinju i biranjem namirnica prema glikemijskom sastavu i aktivnim sastojcima.

"Najnovija istraživanja pokazuju da se osnove našeg zdravlja stvaraju već u utrobi majke i zavise od toga šta ona jede. Zatim, dodatno se oblikuju u tinejdžerskom uzrastu, a to se posebno odnosi na devojke, kojima je danas važnije da imaju socijalno prihvaćenu figuru nego zdravlje. Njihov način ishrane se više ne kreira u porodici kao nekad, već su vođene time kako one žele da izgledaju. Zato smatram da zdravu i istovremeno savremenu i modernu ishranu u kojoj se jela lako i brzo pripremaju treba oblikovati u ranim adolescentskim godinama", objašnjava dr Kreho, ali upozorava da nikada nije kasno da krenemo tim putem. Jednim od najvećih problema u ishrani danas smatra nagle redukcijske dijete u kojima nedostaju važni nutrijenti i koje izazivaju mnoge poremećaje, od hormonalne neravnoteže do opstipacije i gubitka kalcijuma iz kostiju, o čemu smo uglavnom neinformisani.

"Ne postoji idealna težina. Idealnih tela je onoliko koliko je i nas. Nema univerzalne dijete koja bi nam svima odgovarala. Težinu treba gubiti sporije, ali sigurnije. Najsigurniji redukcijski program je onaj koji se bazira na niskom glikemijskom indeksu. Primenom GI-ja, odnosno biranjem namirnica iz kojih se šećer lagano otpušta u krv, nećemo samo gubiti na težini već i očuvati zdravlje jer na taj način možemo da sprečimo, čak i saniramo već nastala stanja i bolesti", kaže dr Kreho i otkriva kako u svojoj ishrani i sama primenjuje "zakon" niskog glikemijskog indeksa. Ne povodi se trendovima, kaže, i nikada nije bila niti će biti žena manekenskih proporcija jer joj to nije cilj. Važniji su joj, kaže, zdravlje, visoka energija i elasticitet kože, koji se naglim dijetama takođe gubi, nego zamišljene mere koje nam nameće okolina.

Pravila dijete za žene srednjih godina

"Imam znanje i mogla bih brzo da smršam, ali kuda bi me to odvelo dugoročno? Žene srednjih godina posebno moraju da paze da im ishrana bude zdrava i uravnotežena i da to pravilo poštuju i kod redukcijskih dijeta. Danas imaju izbor namirnica koje će podržati njihovo zdravlje i sprečiti nastanak bolesti kojima su sklone ili kojima će lečiti već postojeće", objašnjava dr Kreho i kaže kako je u svojoj praksi mnogim ženama pomogla savetima o promeni načina ishrane.

"Iznenađena sam koliko mladih djevojaka kod nas ima HPV. Ali iskustvo i praksa mi govore da u saradnji sa ginekolozima na to stanje možemo uticati i hranom. Na primer, promene ćelija na grliću materice mogu da se ograniče, čak i ponište hranom sa niskim glikemijskim indeksom, unosom veće količine antioksidanasa, posebno betakarotena, i posebnom kombinacijom B kompleksa, cinka, magnezijuma i folne kiseline. Svi ti sastojci uravnotežuju hormone", objašnjava dr Kreho moćno delovanje hrane i navodi još jedan veličanstven primer. Objašnjava kako prirodni prozak, koji u sintetičkoj varijanti može da ima brojne nuspojave, možemo kreirati i sami u kuhinji.

"Prozak ne može stvoriti novi serotonin koji je zadužen za dobro raspoloženje, već spečava postojeći da napusti krvotok. Ali postoji hrana koja sadrži prirodnu aminokiselinu triptofan, a on je prekursor, preteča hormona sreće. Triptofana ima dosta u ćuretini koja je tipična za naše podneblje, a da bi se postigao njegov maksimalan učinak, ćuretinu treba jesti na prazan želudac i ne mešati je sa drugim mesom. Ako dodate tom obroku smeđi basmati pirinač koji umiruje a zatim popijete sok sa vitaminom C koji je potreban zbog bolje apsorpcije triptofana, učinili ste mnogo za mentalno zdravlje. Ovakvim programom, a u dogovoru sa lekarom, možete čak i postupno da smanjujete dozu sintetičkog leka."