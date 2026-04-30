Nije tajna da nakon 25. godine njegovi nivoi počinju postepeno da opadaju, što dovodi do opuštanja kože i pojave prvih finih linija. Da biste reagovali na vreme, ključno je prepoznati signale kojima vam koža poručuje da proizvodi manje kolagena.

Kolagen , neizostavan sastojak za zdravu kožu, oduvek je u centru pažnje svih diskusija o lepoti.

Dermatolozi su jednoglasni: počevši od 25. godine, godišnje gubimo u proseku 1% kolagena. Taj proces je neprimetan u početku, pa može biti teško uočiti prve promene. Prvi znak je, očekivano, gubitak čvrstine, što direktno odražava smanjenu otpornost kože.

Još jedan jasan pokazatelj je suva koža; kolagen ima jedinstvenu sposobnost zadržavanja vode u epidermu, pa ako primetite da vam koža postaje suva, to je znak da nivo kolagena opada. Među najvidljivijim znacima su izražajne bore, naročito oko usta, na čelu i između obrva, dok sama koža može delovati manje jedro i ,,puno" nego ranije.