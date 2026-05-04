Ime i datum rođenja svake osobe "kodiraju" informacije o njegovom životu. Svako od nas dolazi na Zemlju u određenom trenutku i ne bira slučajno svoju sudbinu. Ali, na žalost, niko od nas ne zna "šifru" koja bi sugerisala šta je tačno šifrovano u našim imenima i datumima rođenja. Stručnjaci u oblasti numerologije razvili su sistem koji vam govori kako da izračunate broj bogatstva na osnovu ličnih podataka.

Karakteristike novčanog broja

Izračunavanjem ove cifre možete privući bogatstvo i poboljšati svoju finansijsku situaciju. A oni koji mogu vešto da primene broj u svom životu mogu se čak i obogatiti. Neko će dobiti na lutriji, neko će neočekivano dobiti nasledstvo, a neko će jednostavno pronaći način da dođe do veće količine novca.

Da vas finansijski uspeh ne napusti, važno je da koristite svoj novčani kod u svakodnevnom životu i tokom perioda važnih događaja. Na primer, pri izboru telefonskog broja, broja kupljenih predmeta... Preporučuje se da obratite posebnu pažnju na karakteristike broja koje su predstavljene u nastavku. Pomoći će vam da maksimalno iskoristite moć bogatstva.

Kako izračunati novčani broj

Da biste izračunali svoj novčani broj, koristite šemu brojeva, od kojih svako ima jedno ili drugo slovo:

1 (u, o, l, b, lj);

2 (i, k, i, v, č);

3 (b, g, n, a);

4 (e, i, b, e);

5 (u, n, d, đ);

6 (f, s, z, e, j);

7 (k, š, v);

8 (c, p, s, r);

9 (h, t, m, ć).

Dodajte sve cifre svog imena i sakupite ih na jedan broj. Zatim izračunajte zbir datuma rođenja. Ovde takođe treba da dobijete jedan broj. Zatim dodajte oba broja da biste napravili jedan broj

Primer izračunavanja novčanog broja:

Ana je rođena 05.07.1996. (ime 3 + 3 + 3 = 9, datum rođenja 7 + 5 + 1 + 9 + 9 + 6 = 37). Prvi broj je 9. Drugi broj je 3 + 7 = 10, 1 + 0 = 1. Zatim dodajemo dva broja: 9 + 1 = 10. Svodimo ga na jednocifren broj: 1 + 0 = 1.

Tako će novčani broj za Anu biti 1.

Opisi brojeva

Jedan

Novac dolazi do vas kroz znanje, lično iskustvo i nezavisne projekte. Važno je da ste sposobni da radite samostalno, nezavisno od drugih. Glavno je imati kreativnu slobodu, nove ideje. Odlična opcija bila bi organizovanje sopstvenog posla.

Dva

Univerzum će vas obdariti finansijskim uspehom u zavisnosti od razmera vaših projekata. Što više ljudi ima koristi od vaše ideje, to je moćnija novčana energija koja dolazi iz svemira. Shodno tome, bolje je vaše materijalno stanje. Duhovni samorazvoj uvek treba da vam bude u prvom planu.

Tri

Da biste stabilizovali i poboljšali svoju finansijsku situaciju, preporučuje se da se bavite poslom vezanim za zabavu, poboljšavajući kvalitet slobodnog vremena drugih. To može biti organizacija svečanih događaja, kompozicija cveća, restoran. Važno je da je aktivnost zanimljiva i aktivna.

Četiri

Ovaj kod kaže da u životu nećete morati da patite zbog nedostatka novca. Uvek ćete imati materijalna sredstva, ako ne puno, onda sasvim dovoljno. Iznos finansiranja zavisi od izvora prihoda koji ste izabrali. Najprikladniji od njih je posao koji se odnosi na čvrste i dugoročne projekte, na primer, izgradnju stambenih kompleksa ili dobijanje patenta za proizvodnju proizvoda.

Pet

Da biste se obogatili, morate biti u stanju da radite u timu, da razumete sa kime možete da radite, zaključujući uzajamno korisne ugovore. Takođe je važno znanje, mudrost i životno iskustvo, kojima ste obdareni prirodom. Najbolje za vas su putovanja na velike daljine, preuzimanje rizika, inovativne ideje, eksperimentisanje, avantura.

Šest

Ova cifra doslovno "vrišti" da se novac lepi za vas, bukvalno ćete spavati na novcu. Prioritet za vas je sposobnost da na vreme identifikujete dobar izvor finansija. Preporučljivo je imati nekoliko izvora prihoda koji su povezani sa komunikacijom i pružanjem informacija. Razvijte i pokažite posmatranje, tada će velike količine novca stalno biti u vašem novčaniku.

Sedam

Šifra kaže da vam je potreban vaš vlastiti posao da biste imali impresivan kapital. Posvetite se kreativnim potragama. Neverovatno ste talentovani, zbog čega vam kreativni proizvodi mogu pružiti finansijski uspeh bez presedana, koji će direktno zavisiti od vaših profesionalnih veština.

Osam

Ljudi sa ovim kodom su pravi „magneti“ za finansije. Osam je najmonetarniji broj. Ali postoji uslov za sticanje bogatstva: važno je biti u stanju pravilno raspodeliti svoj prihod i brinuti se o novcu uopšte. U suprotnom, sreća se može okrenuti. Morate da delujete samopouzdano i smireno, a da novac ne pretvarate u svog idola.

Devet

Kod rizika koji može biti u potpunosti opravdan. Osoba sa ovom cifrom u obliku novčanog broja može se obogatiti ili izgubiti sve. Devet je broj krajnosti. Ona ne samo da može mnogo da pruži, već i od čoveka napravi prosjaka. Da bi se izbegli finansijski gubici, treba povremeno vršiti plemenita dela, lagano srcem prihvatiti i dati novac i baviti se ličnim razvojem.