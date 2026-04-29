Rad bez pauze na duže staze ne donosi ništa dobro – ni za telo ni za psihu. Iako je odavno poznato da odmor poboljšava opšte zdravlje, čini se da većina ljudi i dalje ne koristi slobodne dane onoliko koliko bi trebalo.

Potrebno više odmora nego što mislimo

Istraživanje iz 2025. godine pokazalo je da je za pravi oporavak od stresa i sagorevanja potrebno znatno više odmora nego što prosečan zaposleni sebi priušti. Razlozi su različiti – od straha da će se nagomilati obaveze, do ograničenog broja slobodnih dana.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da konstantan rad bez predaha ozbiljno narušava zdravlje, zbog čega je važno da odmor postane prioritet, a ne luksuz.

Idealno rešenje: pauza na svaka dva meseca

Prema rezultatima studije, preporuka je da zaposleni uzmu odmor na svaka dva meseca. Iako to mnogima deluje nedostižno, istraživači naglašavaju da nije neophodno ići na skupa ili duga putovanja.

Kratki izleti, produženi vikendi ili čak nekoliko slobodnih dana mogu imati pozitivan efekat, posebno ako omogućavaju pravi mentalni odmak od posla.

Autor studije, Selvaraj Giridharan, ističe:

„Redovne pauze pomažu oporavku i poboljšavaju opšte blagostanje, smanjuju stres i povećavaju radnu efikasnost. Važno je da takve navike postanu deo radne kulture.“

Odmor kao zaštita zdravlja

Neprekidan rad iscrpljuje organizam. U jednoj studiji koja je obuhvatila 749 žena, pokazalo se da su one koje nisu išle na odmor godinama imale čak osam puta veći rizik od srčanih problema u odnosu na žene koje su putovale dva puta godišnje.

Boravak u prirodi, na suncu ili jednostavno daleko od svakodnevnih obaveza smanjuje nivo stresa i pozitivno utiče na mentalno i emocionalno stanje.

Ne mora biti luksuz

Važno je zapamtiti – odmor ne mora da znači skupe destinacije. To može biti vikend van grada, nekoliko dana kod kuće bez obaveza ili kratko putovanje.

Suština je u tome da se odvojite od posla i napravite pravi predah.Ljudi nisu samo njihov posao. Redovan odmor nije hir, već potreba – i jedan od najjednostavnijih načina da sačuvate zdravlje i energiju.