Ana Kirjanova je jedna od najpoznatijih ruskih psihologa. Njeni radovi su prevedeni na više svetskih jezika, a često se u njima bavi muško-ženskim odnosima i glavnim uzrocima za nesrećne veze u kojima se nalazi sve više parova.

Ona je ovog puta ukazala na ove jasne signale koji pokazuju da vas vaš muškarac više ne voli kao pre.

Ne voli vas ako vas: ne grli spontano, ne razgovara sa vama o sitnicama, ne zove vas da vidi kako ste u sred radnog dana…

Ne voli vas ako: ne možete da računate na njegovu pomoć. Kad morate da brinete o njemu kao da je dete od pet, a ne muškarac od četrdeset pet godina.

Ne voli vas: kada vam se ruga. Kada ne primećuje vas, vaš trud i rad. Kada vam kaže da jedete puno ili da ne može da jede vašu hranu jer nije onakva na kakvu je on navikao.

Ne voli vas kada vam se stalno meša u to šta radite, svoje odluke podmeće kao vaše, kada vam kaže da pričate gluposti, da ne razmišljate svojom glavom, da ste glupi ako mislite tako…

Ne voli vas kada vam kaže: ti si kriva. Ne voli vas kada ništa ne odobrava šta vi uradite ili kažete.

Ne voli vas, jer svako „volim te“ morate da ‘prosite’ od njega.