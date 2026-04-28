Na prvi pogled deluju kao obuća rezervisana za brz odlazak na pijacu ili kafu u kraju, ali ovog proleća japanke sa štiklom doživele su potpuni modni preokret i sada su rame uz rame sa sandalama koje viđamo na crvenom tepihu.

Beograđanke su ih oberučke prihvatile, pa se ispred radnji formiraju redovi čim stignu novi modeli. Razlog je jednostavan: spoj minimalizma, udobnosti i neočekivane elegancije. Ova obuća briše granicu između opuštenog i sređenog izgleda, pa je podjednako nosiva uz farmerke, lanene pantalone, ali i uz slip haljine ili elegantne kombinacije za veče.

Posebno su popularni modeli sa tankom, jedva primetnom štiklom, koji vizuelno izdužuju nogu, a ne deluju prenapadno. Neutralne nijanse poput bež, crne i bele dominiraju, ali se sve češće viđaju i varijante u jarkim bojama ili sa efektnim detaljima poput lakovane kože i metalik završnice.

Ono što ih izdvaja jeste upravo ta igra kontrasta, jer gornji deo podseća na klasične japanke koje povezujemo sa ležernošću, dok štikla dodaje dozu sofisticiranosti. Rezultat je obuća koja izgleda moderno, urbano i pomalo "nonšalantno luksuzno".

Modne influenserke iz Beograda već ih nose uz oversized sakoe, bermude i jednostavne topove, pokazujući koliko su zapravo prilagodljive. Upravo ta svestranost čini ih jednim od ključnih trendova sezone.

Ako je suditi po ulicama grada, japanke sa štiklom nisu prolazni hir, već komad koji će obeležiti proleće i leto, i koji će mnogima postati omiljeni izbor kada žele da izgledaju sređeno bez previše truda.