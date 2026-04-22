U svetu lepote često tražimo komplikovana rešenja, nove proizvode i skupe tretmane, a ponekad je odgovor – iznenađujuće jednostavan. I upravo takav je trik koji stoji iza savršeno naglašenih trepavica kakve viđamo na crvenom tepihu. Iako dobra maskara može dramatično povećati volumen, pravi efekat počinje i pre samog nanošenja – u načinu na koji kombinujemo proizvode.

Jedna od najtraženijih make-up tajni dolazi iz bekstejdža i potpisuje je šminkerka slavne glumice Margo Robi. Prema rečima make-up umetnice Pati Dabrof, ključ leži u – smeđoj maskari.

Da, dobro ste pročitali. Dok većina poseže za klasičnom crnom, profesionalci znaju da se prava čarolija događa u kombinaciji nijansi. Trik je jednostavan: gornje trepavice naglasite crnom maskarom za dubinu i intenzitet, dok donje lagano definišite smeđom.

Rezultat?

Mekši, prirodniji izgled koji vizuelno otvara oko i daje utisak gušćih trepavica bez težine.

No to je tek početak. Ako želite dodatno unaprediti izgled svojih trepavica, postoji niz malih navika koje čine veliku razliku. Jedna od najčešće zanemarenih stavki je – ishrana. Trepavice, baš poput kose, reaguju na ono što unosimo u organizam. Hrana bogata proteinima, biotinom i omega-3 masnim kiselinama može značajno uticati na njihov rast i kvalitet. Riba, jaja, mahunarke i orašasti plodovi nisu važni samo za zdravlje, već i za lepotu.

Ako ste skloniji prirodnim rešenjima, dobra vest je da se neka od najučinkovitijih “tretmana” već nalaze u vašoj kuhinji. Mešavina ricinusovog, kokosovog i maslinovog ulja, uz dodatak aloe vere, može postati vaš večernji ritual. Nanosi se čistom četkicom za maskaru, a uz malo strpljenja rezultati postaju vidljivi kroz nekoliko nedelja – trepavice su gušće, sjajnije i otpornije.

Još jedan trik koji zvuči pomalo neobično, ali ima svoje poklonike, jeste lagano podrezivanje vrhova trepavica svakih nekoliko meseci. Ideja je slična šišanju kose – podsticanje zdravijeg rasta. Iako zahteva oprez, mnogi tvrde da upravo taj korak čini razliku.

Ne treba zanemariti ni masažu kapaka. Nežni pokreti uz liniju rasta trepavica podstiču cirkulaciju i mogu stimulisati folikule, čime se dugoročno poboljšava njihov rast.

Za one koji žele dodatni vizuelni efekat, postoji i zanimljiv trend iz sveta ekstenzija – tzv. “so i biber” tehnika. Kombinovanjem crnih i belih trepavica postiže se efekat dubine i dimenzije, sličan onome koji se koristi u make-upu ili čak tetovažama.

I na kraju, možda najvažnije – doslednost. Nijedan trik neće delovati preko noći, ali kombinacija pravilne nege, pametnih make-up poteza i malo strpljenja može potpuno transformisati izgled vaših trepavica.

Video: