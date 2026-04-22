Salma Hajek ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta na dodeli Breakthrough nagrada u Los Anđelesu, gde je bez ustručavanja pokazala svoje sede vlasi. Glumica je kosu stilizovala u elegantnu punđu, a srebrni pramenovi jasno su se isticali na tamnoj podlozi, jer ih frizer nije prikrivao, već dodatno naglasio. Time je poslala jasnu poruku – godine ne krije, već ih nosi s ponosom. Stajling je upotpunila dugom crnom haljinom sa cvetnim detaljima i diskretnim šljokicama, dok je upečatljiv nakit dodatno istakao njen izgled. Šminka je bila svedena, u toplim tonovima, sa blagim „soft glam“ efektom. Na crvenom tepihu društvo joj je pravio suprug François-Henri Pinault.
Salma Hajek pokazala sede: Zavodnica bez farbe i filtera oduševila stavom
Mnogi su pohvalili njen stav da ne pokušava da sakrije godine
