Zalizana kosa doživljava svoj veliki beauty trenutak – i ne planira nestati! Na modnim pistama za proleće/leto 2025. dominirali su mokri izgledi koji odišu samopouzdanjem, minimalizmom i vrhunskom elegancijom.

No trend nije ostao samo na modnim pistama. Naprotiv, zalizana kosa osvojila je i crvene tepihe i Instagram fidove. Lizo, Hejli Biber, Rozi Hantington-Vitli i celi Kardašijan-Džener klan već su duže vreme verne obožavateljke ovog zavodljivog izgleda. I to ne čudi – zalizana kosa je istovremeno moćna, profinjena i neverovatno svestrana.

Prema rečima legendarnog frizera Sema Meknajta, tajna savršeno zalizane frizure leži u pripremi: „Lagano nanesite gel na koren kose, a zatim je počešljajte unazad kako biste je zagladili i izravnali. Rezultat? Snažan, strukturiran i ultra-uglađen izgled.”

Ovaj stil može poprimiti različita lica – od oštrog šinjona, preko visokog konjskog repa, pa sve do zalizanog piksija ili polu-podignutog looka. U nastavku donosimo top 6 zalizanih frizura koje su trenutno u fokusu – sve redom nosive, šik i spremne za vaše sledeće izlazak (ili street style fotku!).

Zalizana sa strane

Supermodel Rozi Hantington-Vitli daje klasičnom looku dašak sofisticiranosti – duboki razdeljak sa strane, kosa zalizana i svezana u nisku uvrnutu punđu. Za borbu protiv baby hairs i frizz-a, Meknajt preporučuje trik iz bekstejdža: „Našpricajte lak za kosu na četku s mekim vlaknima – četkica za zube je savršena! – i zagladite neukrotive vlasi.”

Zalizani konjski rep

Ne možemo pričati o ovom trendu bez spomena Kim Kardašijan. Njen visoki, ostrugani rep ultimativni je power look. Tajna postojanosti? Nanesite malo hranljivog ulja na vlažnu kosu pre stilizovanja, kako biste osigurali sjaj, ali i kontrolu.

Updo s karakterom

Zendaja nas je potpuno osvojila svojim retro, zalizanim lookom inspirisanim 1920-ima. Iako je većina kose zalizana unazad, prednji deo je ostao pun karaktera i volumena. Za ultra-sjajan završetak, ne zaboravite završiti s par potisaka spreja za sjaj.

Wet crop

Zalizana kosa savršeno pristaje i kratkim frizurama. Grejs Elizabet to dokazuje svojim piksijem koji u mokrom izdanju izgleda moderno, odvažno i cool. Ako imate prirodno kovrdžavu kosu, posegnite za balzamom koji istovremeno hidrira i zaglađuje vlasi.

Polu-podignuta, polu-raspuštena

Niste sigurni želite li kosu gore ili dole? Birajte najbolje od oba sveta, kao Hejli Biber. Elegantna polu-podignuta frizura idealna je za dnevne i večernje prilike – pogotovo ako je ukrasite svilenom mašnom ili baršunastom vrpcom. Frizer Nil Mudi savetuje: “Podelite kosu od uha do uha, donji deo ostavite slobodno, a gornji svežite u visoki rep.”

Baletna punđa

Balletcore trend ne prestaje vladati, a visoka punđa s čvorovima savršeno oslikava taj romantičan, ženstven duh.

Za potpuni izgled, uparite ovu frizuru s glowy tenom, ružičastim usnama i daškom svetlucave senke.

