Društvenim mrežama nedavno se proširila objava u kojoj se tvrdi da "pranje kose tokom prva tri dana menstruacije smanjuje protok krvi" te da "to ima veze s povišenom temperaturom u tom periodu". Ukratko - ne, ne, ne i ne. Netačno. Reč je o tvrdnji koja nema naučnp utemeljenje i koju medicinska struka odbacuje kao netačnu, no mnoge žene i dalje veruju u nju.

Pa da razjasnimo - to je potpuno besmislen mit. Održavanje redovne higijene, uključujući pranje kose, ne utiče na menstrualni ciklus i ključno je za celokupno zdravlje, piše Medical Dialogues.

Šta je menstruacija?

Ajmo redom.

Menstruacija je normalno isticanje krvi i tkiva iz sluznice materice kroz grlić, a događa se kao deo mesečnog ciklusa žene. Menstruacija se javlja u prve između prve menstruacije (menarhe), koja nastupa između 10. i 16. godine, i menopauze, koja nastupa između 45. i 55. godine, kada ciklusi prestaju. U proseku traje oko pet dana.

Menstrualni ciklus je mesečni proces u kojem hormoni podstiču jajnike na oslobađanje jajne ćelije i zadebljanje sluznice materice kao pripremu za moguću trudnoću. Ako do trudnoće ne dođe, materica odbacuje tu sluznicu, što nazivamo menstruacijom.

Prosečan ciklus traje 28 dana, no to se razlikuje od žene do žene. Kod tinejdžerki može trajati od 21 do 45 dana, a kod odraslih žena najčešće između 21 i 35 dana.

Važnost higijene vlasišta

A šta je s kosom?

Vlasište proizvodi sebum, prirodno ulje koje vlaži kožu i štiti je od infekcija, objašnjava američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Neki ljudi proizvode više sebuma od drugih, a njegovo nakupljanje na vlasištu, zajedno s mrtvim ćelijama kože i znojem, može dovesti do masne kose, neprijatnog mirisa i povećanog rizika od infekcija.

Studija objavljena u časopisu The Journal of Skin Appendage Disorder pokazala je da ređe pranje kose dovodi do dužeg nakupljanja sebuma. Što sebum duže ostaje na vlasištu, to se više hemijski menja i sadrži materije koje mogu iritirati kožu.

Ređe pranje šamponom povezano je s većom učestalošću poremećaja vlasišta poput peruti i seboreičnog dermatitisa. Autori su zaključili da pranje kose pet do šest puta nedeljno doprinosi opštem zadovoljstvu stanjem kose i vlasišta.

Redovno pranje vlasišta važno je za sprečavanje infekcija, što važi i tokom menstruacije. Time se smanjuje rizik od gljivičnih infekcija, koje se mogu preneti kontaktom, ali i ušiju, koje se najčešće šire direktnim dodirom kose. Održavanje higijene ključno je za sprečavanje širenja.

Zašto tvrdnje o "nepranju kose tokom ciklusa" nemaju smisla?

Dr. Somja K N, ginekolog iz bolnice Gleneagles BGS u Bengaluruu, objasnila je: "Menstrualni ciklusi su rezultat složene interakcije hormona. Bazalna telesna temperatura zaista se menja tokom ciklusa, blago raste oko ovulacije i pre menstruacije. To je posledica hormonalnih promena. Menstrualna krv ne sadrži toksine. Čista je poput venske krvi. Menstruacija je samo odgovor materice koja se pripremala za trudnoću, a do koje nije došlo. U njoj nema otrovnih materija niti je 'nečista'. To je normalan proces, baš kao i mokrenje."

Na pitanje smanjuje li pranje kose protok krvi, dr. Somja K N odgovara: "Za to ne postoji nikakav naučni dokaz, radi se isključivo o pitanju čistoće.

Odluka o pranju kose tokom ciklusa nema nikakve veze s menstrualnim protokom, hormonima ili plodnošću. Održavanje dobre higijene je dobra praksa, bez obzira na dan ciklusa. Potpuni je mit da pranje kose uzrokuje opadanje kose, hormonalnu neravnotežu ili probleme s plodnošću. Prioritet moraju biti čistoća i udobnost."

S njom se slaže i dr. Manjula N. V. s Medicinskog fakulteta Ramaiah u Karnataki. "To je čest mit bez medicinske osnove. Menstruacija je prirodni biološki proces vođen hormonima koji uzrokuju odbacivanje sluznice materice.

Protok krvi regulišu ti hormoni i stanje endometrija, a na njega ne utiču spoljašnji faktori poput pranja kose. Održavanje lične higijene tokom menstruacije ključno je za smanjenje rizika od infekcija. Žene bi se trebale osećati sigurno u brizi o svojoj higijeni bez obaziranja na takve zablude", poručila je.

Nema nikakvih dokaza

Pregledom naučne literature nije pronađen nijedan dokaz koji bi podržao tvrdnju da pranje kose smanjuje menstrualni protok. Naprotiv, istraživanja pokazuju da je održavanje higijene ključno.

Jedna studija, objavljena u časopisu The Journal of Cosmetic Dermatology, čak je otkrila da su takozvani "bad hair days" ili, u poprilično doslovnom prevodu na srpski, "loši dani za kosu" češći tokom menstruacije i kod žena koje ređe peru kosu, što se može povezati s nakupljanjem sebuma.

Zaključno, verovanje da žene ne bi trebale prati kosu tokom prva tri dana menstruacije samo je zabluda. Medicinski dokazi potvrđuju da je redovno pranje tela i kose važno za higijenu i dobro osećanje, posebno tokom menstruacije. Ne postoji nikakva veza između pranja kose i intenziteta menstrualnog krvarenja.

Dakle, održavajte higijenu tokom ciklusa.

