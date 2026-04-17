Podignut parket je čest problem, naročito kada dođe do viška vlage ili prosute vode. Drvo upija vlagu, širi se i počinje da „talasa“, što može izgledati ozbiljno, ali ne znači uvek da morate odmah na skupu sanaciju.

Pre svega, ako niste sigurni šta radite, najbolje je da se posavetujete sa majstorom. Ipak, ako želite da pokušate sami, postoji nekoliko koraka koji mogu pomoći.

Šta možete da uradite

Najvažnije je da pustite parket da se potpuno osuši. U mnogim slučajevima, kada vlaga ispari, daske se same vrate u prvobitni položaj i dovoljno je samo da ih ponovo spojite.

Kada se pod osuši, možete blago izravnati površinu kako biste sprečili novo podizanje. Postoje i posebna sredstva koja pomažu u izvlačenju vlage iz drveta i mogu ubrzati oporavak parketa.

Kako sprečiti problem ubuduće

Prilikom postavljanja parketa važno je ostaviti mali razmak uz zidove. Taj prostor omogućava drvetu da „radi“ i širi se bez podizanja. Ako dođe do problema, dovoljno je skinuti lajsne i parket će imati gde da se vrati.

Uz malo strpljenja i pravi pristup, podignut parket se često može rešiti bez velikih troškova i renoviranja.