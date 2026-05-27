31. maja 2026. godine dogodiće se redak astrološki fenomen, takozvani plavi pun Mesec, odnosno drugi pun Mesec u istom mesecu. Iako neće promeniti boju na nebu, u astrologiji se smatra snažnim trenutkom zatvaranja ciklusa, razotkrivanja istina i "kosmičkog resetovanja", kada mnoge stvari dolaze do kraja i postaju jasnije.

Za svaki horoskopski znak ovaj period donosi drugačiju energiju i promene.

Ovnovima se aktivira polje komunikacije i važnih odluka, pa je ključno da ne reaguju impulsivno.

Bikovi preispituju finansije i sigurnost, uz potrebu da otpuste kontrolu.

Blizanci prolaze kroz lične promene i osećaj da ulaze u novu životnu fazu.

Rakovi se suočavaju sa snažnim emocijama i unutrašnjim preispitivanjem, dok Lavovi menjaju odnose i prijateljstva.

Device doživljavaju promene u karijeri i pravcu kojim idu.

Vage dobijaju potrebu za širenjem vidika, ali moraju paziti na impulsivne odluke.

Škorpije ulaze u dubok proces razotkrivanja emocija i starih tema, dok Strelčevi prolaze kroz testove u partnerskim odnosima.

Jarčevi moraju da uspore i povedu računa o zdravlju i energiji.

Vodolije dobijaju jasnije uvide u ljubav i kreativnost, a Ribe prolaze kroz promene u domu i porodičnim odnosima.

Plavi pun Mesec donosi završetke, razotkrivanja i unutrašnje preokrete koji svakom znaku pomažu da zatvori jedno poglavlje i pripremi se za novo.