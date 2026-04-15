Voditeljka Dragana Katić ponovo je privukla pažnju javnosti svojim besprekornim izgledom, i to u 61. godini života. Ona je prisustvovala proslavi povodom rođenja ćerke Kosane i Aleksandra Sofronijevića, koja je upriličena u jednom restoranu u Beogradu.

Klasičan stil

Za ovu svečanu priliku, Dragana se odlučila za elegantan i sveden stajling u crnim tonovima.

Nosila je duboke crne pantalone i crnu bluzu, uz koju je uklopila kratku jaknicu sa crno-sivim detaljima. Ceo izgled dodatno je upotpunila diskretnim, ali efektnim modnim detaljima i to srebrnom visećom ogrlicom i zanimljivom torbom.

Kao obuću je izabrala crne baletanke, dok su posebnu pažnju privukle čarape sa upečatljivim dezenom, koje su postale neobičan, ali primećen detalj celokupnog stajlinga.

Njen izgled dodatno je zaokružio izbor šminke... jarko roze ruž koji je osvežio lice i istakao usne, kao i frizura sa nafeniranim loknama, koja je doprinela glamuroznom utisku.

Dragana Katić je i ovoga puta pokazala da stil i elegancija ne poznaju godine, a njen modni izbor izazvao je brojne pozitivne komentare prisutnih i javnosti.