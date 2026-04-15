Proleće je ono nezgodno doba godine kada ujutru zadrhtite, popodne vam je vruće, a uveče ponovo tražite jaknu. Upravo zato mnogi svakodnevno stoje ispred ormara i pitaju se isto – šta obući da bude i praktično i moderno?
Dobra vest je da postoje kombinacije koje uvek funkcionišu u prelaznom periodu – samo je važno da pogodite balans između slojevitosti, udobnosti i stila.
Najbolje kombinacije za promenljivo vreme
Proleće traži lagane, ali pametno uklopljene komade:
- haljine ili suknje srednje dužine uz laganu jaknu ili sako
- pantalone od laganijih materijala u kombinaciji sa košuljom ili bluzom
- kombinezoni koji se lako dopunjuju kardiganom ili blejzerom
- farmerke + majica + sako – klasik koji nikad ne greši
Slojevi su spas
Najvažnije pravilo za proleće je slojevito oblačenje. Tanka jakna, kardigan ili blejzer su komadi koji se lako skidaju i oblače tokom dana, a pritom podižu celu kombinaciju.
Birajte stvari koje možete kombinovati bez mnogo razmišljanja – to vam štedi vreme i živce svakog jutra.
Materijali koji “dišu”
U ovom periodu najbolje prolaze prirodni i lagani materijali poput pamuka, lana i viskoze. Oni omogućavaju koži da diše i sprečavaju osećaj težine kada temperature porastu.
Za hladnije dane dodajte tanji kaput ili trenč – komad koji je već godinama prolećni favorit.
Obuća koja prati tempo dana
Zaboravite na teške zimske cipele, ali i na potpuno otvorenu letnju obuću. Najbolji izbor su:
- patike
- mokasine
- baletanke
- lagane cipele na manju petu
Udobnost je ključ, jer proleće znači više kretanja.
Koje boje dominiraju?
Proleće voli svetlije i nežnije tonove – bež, krem, pastelne nijanse, ali i klasične kombinacije poput bele i teksasa.
Ako volite jače boje, ubacite ih kroz detalje – torbu, maramu ili cipele.
Za prelazno vreme ne treba vam pun ormar, već nekoliko pametno odabranih komada koje možete lako kombinovati. Tako ćete uvek izgledati sređeno – bez obzira na to šta vam vreme tog dana “servira”.
