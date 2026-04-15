Proleće je ono nezgodno doba godine kada ujutru zadrhtite, popodne vam je vruće, a uveče ponovo tražite jaknu. Upravo zato mnogi svakodnevno stoje ispred ormara i pitaju se isto – šta obući da bude i praktično i moderno?

Dobra vest je da postoje kombinacije koje uvek funkcionišu u prelaznom periodu – samo je važno da pogodite balans između slojevitosti, udobnosti i stila.

Najbolje kombinacije za promenljivo vreme

Proleće traži lagane, ali pametno uklopljene komade:

haljine ili suknje srednje dužine uz laganu jaknu ili sako

pantalone od laganijih materijala u kombinaciji sa košuljom ili bluzom

kombinezoni koji se lako dopunjuju kardiganom ili blejzerom

farmerke + majica + sako – klasik koji nikad ne greši

Slojevi su spas

Najvažnije pravilo za proleće je slojevito oblačenje. Tanka jakna, kardigan ili blejzer su komadi koji se lako skidaju i oblače tokom dana, a pritom podižu celu kombinaciju.

Birajte stvari koje možete kombinovati bez mnogo razmišljanja – to vam štedi vreme i živce svakog jutra.

Materijali koji “dišu”

U ovom periodu najbolje prolaze prirodni i lagani materijali poput pamuka, lana i viskoze. Oni omogućavaju koži da diše i sprečavaju osećaj težine kada temperature porastu.

Za hladnije dane dodajte tanji kaput ili trenč – komad koji je već godinama prolećni favorit.

Obuća koja prati tempo dana

Zaboravite na teške zimske cipele, ali i na potpuno otvorenu letnju obuću. Najbolji izbor su:

patike

mokasine

baletanke

lagane cipele na manju petu

Udobnost je ključ, jer proleće znači više kretanja.

Koje boje dominiraju?

Proleće voli svetlije i nežnije tonove – bež, krem, pastelne nijanse, ali i klasične kombinacije poput bele i teksasa.

Ako volite jače boje, ubacite ih kroz detalje – torbu, maramu ili cipele.

Za prelazno vreme ne treba vam pun ormar, već nekoliko pametno odabranih komada koje možete lako kombinovati. Tako ćete uvek izgledati sređeno – bez obzira na to šta vam vreme tog dana “servira”.