Smirena, sveža i sofisticirana – boja koja će ovog proleća osvežiti vašu garderobu i dati poseban pečat svakom stajlingu jeste prelepa maslac žuta.

Maslac žuta je jedna od najnežnijih i najnosivijih nijansi žute. Deluje toplo, ali istovremeno dovoljno suptilno da ne bude napadna. Odlično se kombinuje sa neutralnim tonovima poput bele, bež i svetlosive, a najčešće je viđamo na laganim materijalima kao što su lan, pamuk i svila.

Ova boja svakom outfitu daje svežinu, eleganciju i blagu vintage notu.

Ako želite da budete u trendu u svakoj prilici – bilo da ste na poslu, u šetnji ili na večernjem izlasku – maslac žuta je pravi izbor. Pogledajte najlepše komade u ovoj nijansi i pronađite onaj koji savršeno odgovara vašem stilu.