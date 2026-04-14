Magazin ,,Forbes" je upravo objavio svoju listu 250 najuticajnijih živih Amerikanaca koji su sami stekli uspeh.

Od hip-hop zvezda poput Džej-Zija i Dr. Drea, preko modnih dizajnera kao što je Ralf Loren, pa sve do „hot dog“ mogula Dika Portila, lista obuhvata one koji su sanjali velike snove i ostvarili ih.

Kako bi sastavio rang-listu, Forbes je proučavao njihove priče o preduzetničkom kapitalizmu, koristio veštačku inteligenciju i konsultovao panel stručnih sudija.

Takođe su uzeli u obzir njihov „Self-Made Score“, skalu od 1 do 10 koja meri „pređeni put“ svake osobe — razlikujući one koji su počeli od nule od onih koji su imali veliku prednost na početku. Na listu su ušli samo oni sa ocenom devet ili deset. Konačna lista od 250 obuhvata finansijski uspeh, prepreke koje su savladali i trajni uticaj.

Pored poslovnih magnata, lista uključuje i pionirske naučnike, sudije Vrhovnog suda i druge čije se „bogatstvo“ meri uticajem i značajem, a ne samo novcem.

Najbolje za kraj

A na 250. mestu nalazi se vrlo poznato ime — Marta Stjuart.

Od ranog uzrasta negovala je svoj preduzetnički duh, pronalazeći načine da zarađuje kroz čuvanje dece i manekenske poslove. Njena spremnost da isprobava nove stvari imala je ključnu ulogu u tome da postane moćna poslovna žena kakva je danas.

„Bez otvorenog uma nikada ne možete postići veliki uspeh“, rekla je jednom prilikom.

Marta je sama finansirala studije na Barnardu radeći kao manekenka, a potom je radila kao berzanski broker pre nego što je otvorila svoj ketering biznis, koji se vremenom pretvorio u vrhunski lajfstajl brend koji obuhvata kuvarske knjige, linije proizvoda za dom, kuhinju i baštu, televizijske emisije, restorane i još mnogo toga.

Njena 102. knjiga, „The Martha Way“, biće objavljena 5. maja, prenosi sajt Martha Stewart.

