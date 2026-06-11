Neki ljudi kao da su rođeni za život na visokoj nozi. Obožavaju kvalitetne stvari, uživaju u dobrim restoranima, sanjaju o putovanjima iz snova i teško odolevaju luksuznim sitnicama koje im ulepšavaju svakodnevicu. Ipak, iako imaju istančan ukus za sve što je lepo i skupo, novac im često ne ostaje dugo na računu. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi posebno su skloni trošenju na užitke, zbog čega se često nađu u situaciji da im finansije izmiču kontroli.

Lav

Lavovi vole da ostave utisak i retko će štedeti kada je reč o stvarima koje ih čine posebnima. Privlače ih luksuzni brendovi, elegantna odeća, ekskluzivni događaji i sve što im omogućuje da zablistaju. Iako znaju zaraditi, često troše jednako brzo kao što novac dolazi. Njihova želja za uživanjem i pokazivanjem uspeha ponekad ih dovodi do nepotrebnih troškova zbog kojih kasnije žale.

Vaga

Vage imaju izražen osećaj za estetiku i teško odolevaju lepim stvarima. Bilo da je reč o uređenju doma, modi ili gastronomskim užicima, uvek biraju kvalitet i eleganciju. Problem nastaje kada želja za skladom i lepotom nadvlada praktičnost. Vage često kupuju stvari koje im zapravo nisu potrebne, a njihov račun to brzo oseti.

Strelac

Strelci možda nisu opsednuti luksuznim predmetima, ali obožavaju luksuzna iskustva. Putovanja, avanture, koncerti i spontani izleti često imaju prednost nad štednjom. Njihova filozofija života temelji se na uverenju da novac postoji kako bi se trošio na uspomene i doživljaje. Upravo zbog toga često ostanu bez finansijske rezerve za nepredviđene situacije.

Bik

Bik je znak koji najviše voli udobnost. Kvalitetna hrana, mekani pokrivači, lepo uređeni prostori i vrhunski proizvodi za njega nisu luksuz, nego potreba. Iako je poznat po tome da zna upravljati novcem, njegova slabost prema užicima često ga navede da potroši više nego što je planirao. Kada ugleda nešto što mu pruža osećaj zadovoljstva, teško će odoleti kupovini.

Ribe

Ribe vole da maštaju o životu iz bajke, a ponekad se ponašaju kao da finansijska ograničenja ne postoje. Sklone su impulsivnoj kupovini i često troše vođene emocijama. Ako im nešto popravi raspoloženje ili ih na kratko odvede iz svakodnevice, bez puno razmišljanja posegnuće za novčanikom. Upravo zato novac kod njih zna nestati brže nego što su očekivale.

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