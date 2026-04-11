Kad kuvate kafu, ne treba je ubacivati u kipuću vodu jer je to najčešća greška koju mnogi prave.

Britanski Dejli mejl je tim povodom kontaktirao više stručnjaka koji su objasnili kako se najidealnije priprema crna kafa da bi se u njoj maksimalno uživalo.

Većina ljudi ima sličan postupak pripreme i često, u želji da se što pre razbude, kafu pripremaju na najbrži mogući način.

Stručnjaci smatraju da nije neophodno ulagati u skupe aparate za pripremu kafe i da može da posluži i najobičnije posuđe, ali da je izbor kafe veoma važan.

Najčešća greška, prema stručnjacima, jeste dodavanje kafe u vodu čim provri. Vrela voda može da „sprži” talog kafe. Idealno je sačekati oko 30 sekundi do minut nakon ključanja, pa tek onda preliti kafu kipućom vodom.