Kloi Fajnman se suočila sa kritikama zbog nedavnog priznanja koje je iznela.

Zvezda emisije ,,Saturday Night Live" (37) je zajedno sa kolegama Majkijem Dejom, Sarom Šerman, Ešli Padiljom, Džejn Viklajn i Džejmsom Ostinom Džonsonom učestvovala u intervjuu za Vanity Fair, objavljenom 31. marta, gde su igrali igru u kojoj su testirali koliko se međusobno poznaju.

Fajnmanova je zamolila kolege da pogode sa kog je posla dobila otkaz kada je imala 16 godina. Nakon nekoliko pokušaja, otkrila je: „Dobila sam otkaz kao savetnica u kampu.“

Nakon što se Dej našalio pitajući da li je to bilo zbog „udvaranja kamperima“, nastavila je: „Ne, spustila sam jednom dečaku pantalone.“ Njene kolege su reagovale šokiranim izrazima lica.

„Zato što mi je stalno podizao majicu“, nastavila je. „Bila su to drugačija vremena. Govorio bi: ‘Hej, mogu li da dobijem zagrljaj?’ I onda bih ga zagrlila, a on bi mi podigao majicu kao kreten. Onda sam rekla: ‘Uzvratiću ti.’“

„Bili smo na planinarenju i rekla sam: ‘Hej, [ime], pogledaj tamo, to je jastreb’“, nastavila je. „A onda sam mu povukla pantalone nadole i zbog toga sam dobila otkaz.“

Ovaj trenutak je od tada postao viralan na internetu, nakon što su ljudi primetili da su neki detalji (uključujući Fajnemaninu izjavu da je dečak u pitanju imao „oko 6 godina“ u to vreme) izgleda izbrisani iz verzije intervjua koja je kasnije objavljena na Jutjub kanalu magazina ,,Vanity Fair".

Reakcije

Ispod klipa originalnog videa podeljenog na mreži X, komentari su preplavljeni mišljenjima o ovom događaju.

„Kad god moraš da kažeš ‘bila su druga vremena’, možda bi trebalo da staneš“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Ne mogu da shvatim kako bilo koja javna ličnost 2026. godine može ovako nešto ponosno i javno da podeli, bez obzira na to da li lično misli da je problem. KAKO se ne može predvideti reakcija ljudi. Zapanjujuće.“

„Ovo je tako uznemirujuća stvar za priznati u intervjuu, i o moj bože, neprijatni smeh među kolegama… baš mi ih je žao“, komentarisao je još neko.

