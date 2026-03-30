Konturisanje kose postaje jedan od vodećih trendova u 2026. godini i predstavlja tehniku farbanja koja diskretno naglašava crte lica, umesto da menja celu frizuru.

Radi se o blažoj verziji balajaža, gde se boja ne nanosi po celoj dužini kose, već samo na pramenove oko lica, kako bi se postigao efekat “posvetljavanja” i vizuelnog podmlađivanja. Ovakvo nijansiranje omekšava crte, daje svežiji i odmorniji izgled i pri tome zadržava prirodnost.

Velika prednost ove tehnike je lako održavanje, jer nema izraženih prelaza ni oštrog izrastka. Korekcija je potrebna tek na nekoliko meseci, pa je pogodna za one koji žele lepu frizuru bez čestih odlazaka u salon.

Najbolje dolazi do izražaja na slojevito šišanoj kosi srednje i duže dužine, posebno ako je blago talasasta, dok na ravnim i oštrim bob frizurama efekat može biti manje vidljiv.

Ključ ovog trenda je suptilnost, jer cilj nije jaka promena, već prirodan efekat svetlije i svežije kose. Zato se preporučuju nijanse bliske prirodnoj boji, koje daju utisak da je kosa prirodno osvetljena.

Upravo zbog tog nenametljivog, ali efektnog rezultata, konturisanje kose se uklapa u savremeni trend prirodne lepote i postaje popularan izbor za one koji žele osvežen izgled bez drastičnih promena.