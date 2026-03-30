Farbanje uskršnjih jaja često ume da bude komplikovano i neuredno, jer boje mogu da uprljaju ruke i okolinu, iako je to omiljena praznična aktivnost, posebno među decom.

Međutim, predstavlja se jedan veoma jednostavan način koji sve to olakšava. Jaja se najpre skuvaju, zatim se uviju u krep papir i potapaju u vruću vodu. Nakon toga se ostave oko 10 minuta i postupak je završen, a rezultat su lepo ofarbana jaja bez mnogo nereda i komplikacija.