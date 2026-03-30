Amerikanka Džejn Kramet tvrdi da se osećala „zdravo kao dren“ nakon što je punih 120 dana pratila strogu dijetu koja se sastojala isključivo od sardina. Ova 64-godišnjakinja gotovo četiri meseca jela je samo ovu masnu ribu u malo ulja i toj nekonvencionalnoj ishrani pripisuje potpuni preokret u životu - od gubitka kilograma i snižavanja nivoa šećera u krvi do ublažavanja dugotrajnih bolova i značajnog porasta energije, piše LADbible.

Borba sa kilogramima i hroničnim bolom

Džejn, veteranka američke mornarice i penzionisana medicinska sestra, odlučila se na ovaj korak nakon godina borbe sa jakim bolovima u stopalima izazvanim plantarnim fascitisom, kao i upalama u telu. Priznala je i da je imala nezdrav odnos prema hrani i da je u najtežem periodu imala oko 108 kilograma.

Godine 2020. počela je sa karnivorskom dijetom, koja se zasniva na namirnicama životinjskog porekla, i uspela da izgubi 29,5 kilograma. Međutim, s vremenom su kilogrami počeli polako da se vraćaju, a bolovi u stopalima nisu popuštali.

Dijeta koja je sve promenila

Podstaknuta savetima dr Anet Bosvort, poznatije kao Dr Boz, koja sardine naziva „najboljom superhranom na svetu“, Džejn je odlučila da isproba takozvanu sardinsku dijetu.

Dr Bosvort, koja promoviše ketogeni način ishrane kao pomoć kod hroničnih bolesti, tvrdi da takva kratkotrajna dijeta može da „resetuje“ metabolizam i uvede telo u dublju ketozu, stanje u kojem organizam za energiju koristi masnoće.

U julu 2024. Džejn je počela režim koji je uključivao tri konzerve sardina u vodi dnevno, a u svaku je dodavala po dve kašike MCT ulja. „Rekla sam sebi: ‘Jedući ih dok se ne budem osećala bolje’, a bolje sam počela da se osećam nakon oko 60 dana. Na kraju sam izdržala 120 dana“, izjavila je. „Na pola puta sam shvatila da više nisam gladna, a ponekad sam morala da se nateram da pojedem i treću konzervu.“

Neverovatni rezultati i novi život

Nakon četiri meseca dijete sa sardinama, Džejn je izgubila 11,3 kilograma, a plantarni fascitis joj se potpuno povukao. U šali je dodala da joj je „supermoć“ bila to što joj sardine nisu dosadile. Nakon završetka dijete vratila se karnivorskoj ishrani, ali je zadržala naviku da i dalje pojede barem jednu konzervu sardina dnevno.

Stručno objašnjenje lekarke

Dr Bosvort je govorila o Džejninom iskustvu u novembru prošle godine, gostujući u podcastu „Diary Of A CEO“. Objasnila je da je veteranka mornarice hranu koristila kao oslonac u suočavanju sa životnim problemima, ali da nakon prelaska isključivo na sardine „nije mogla da veruje koliko se sjajno oseća“.

„Uspela je ne samo da smrša, već i da se suoči sa nekim istinama o tome zašto se prejedala“, rekla je dr Bosvort. „Morala je da osvesti obrasce zbog kojih je hranu koristila za više od same ishrane. Džejn je sjajan primer i ishod je bio fantastičan.“ Dodala je da su sardine „izvrstan alat“ za pokretanje promena jer su bogate zdravim mastima, pune proteina i lako dostupne.

Objasnila je i pravila 72-časovne dijete sa sardinama koju preporučuje: „Tri dana na jelovniku su samo sardine. Nema vremenskog ograničenja za jelo. Možete jesti koliko god sardina želite, bez ograničenja u količini. Cilj nije samo nutritivno bogata hrana, već i osećaj sitosti.“

Šta kažu lekari i nutricionisti?

Iako se stručnjaci slažu da sardine mogu biti korisne zbog hranljivih materija koje doprinose zdravlju srca, očiju i mozga, većina ne preporučuje ishranu zasnovanu isključivo na njima. Takav režim nema dovoljno vlakana, složenih ugljenih hidrata i drugih važnih nutrijenata.

Zdravstvene organizacije, poput britanskog NHS-a, naglašavaju važnost uravnotežene ishrane koja uključuje najmanje pet porcija voća i povrća dnevno. Ako se razmišlja o promeni ishrane, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nutricionistom, piše Index.