Svako od nas je bar jednom probao preskupe kreme iz uvoza, a pete su nam posle njih ostale grube poput šmirgle. Zato je ovaj zaboravljeni melem za ispucale pete pravo otkriće. Obično se nalazi na najnižoj polici u apoteci, u sasvim običnoj beloj kutijici, a košta jedva 150 dinara.

Prestanite da plaćate reklame i šarena pakovanja. Rešenje se krije u starom receptu koji uklanja svu suvoću dok spavate. Potrebno vam je samo tri minuta pre nego što legnete u krevet da konačno sredite noge, jer je ovaj narodni lek dokazano efikasniji od svih luksuznih mazalica koje ste do sada probali.

Koža na stopalima gubi vlagu i puca zato što nema dovoljno svojih prirodnih masnoća da se sama podmaže, pa se brzo isušuje. Pod stalnim pritiskom, nošenjem obuće i manjkom vlage, koža zadeblja, izgubi elastičnost i počne da puca. Tako nastaju bolne rane i grubi žuljevi koji teško zarastaju.

U pitanju je običan apotekarski vazelin koji je mnogo efikasniji od modernih losiona. Dok skupe kreme često sadrže previše vode koja brzo ispari i ostavi kožu još suvljom, vazelin stvara pravi zaštitni sloj.

Ova mast ne dozvoljava vašoj prirodnoj vlazi da pobegne, već je vraća tamo gde je najpotrebnija. Kada se u nju doda samo par kapi limuna, nastaje savršena i jeftina kombinacija koja polako rastapa tvrda zadebljanja na petama.

Limunska kiselina deluje kao blagi hemijski piling, dok vazelin zaključava hidrataciju. Mnogi farmaceuti tiho priznaju da je ovo najbolje jeftino rešenje za žuljeve koje možete sami napraviti kod kuće.

Domaća krema za pete biće gotova za deset sekundi, a njena efikasnost primećuje se već nakon prvog mazanja.

Da bi efekat mekanih stopala bio postignut, potrebno je pratiti tačan redosled. Ako se vazelin nanese na suvu i prljavu kožu, efekta neće biti. Jednostavan večernji ritual izgleda ovako: stopala se potapaju u toplu vodu sa malo morske soli desetak minuta da omekšaju. Zadebljanja se blago istrljaju kamenom za pete, pazeći da se ukloni samo površinski sloj. Stopala se zatim osuše peškirom tako da ostanu blago vlažna, a melem za ispucale pete obogaćen limunom nanese se u debljem sloju. Nakon toga obuju se čiste pamučne čarape i prespava se sa njima.

Ujutru je primetna drastična razlika. Obična krema za suva stopala ne može da parira ovom nivou zaštite i dubinske hidratacije.

