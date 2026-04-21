Pevačica Šer nedavno je saznala da ima unuku za koju nije znala čak 15 godina. Njena porodica našla se u centru pažnje nakon što je otkriveno da je njen sin Ilajdža Olman godinama krio istinu o detetu.

Devojčica po imenu Iver rođena je 2010. godine iz kratke veze između Ilajdže i Kejti Edvards. Iako je, prema navodima majke, od početka znao da ima dete, on navodno nije želeo da preuzme očinsku ulogu i pojavljivao se samo povremeno.

Istina je počela da izlazi na videlo tek 2021. godine, kada je Ilajdža priznao da ima dete, što je pokrenulo priče unutar porodice. Ipak, Šer je svatila da je odavno postala baka, kaad je sve saznala prošle godine. Tada ju je Kejti direktno kontaktirala i potvrdila celu priču.

Reakcija slavne pevačice bila je, kako se navodi, šok i neverica, ali i radost. Navodno je tada izjavila da je presrećna što je konačno postala baka. Ubrzo nakon toga usledio je i prvi susret. Kejti i njena ćerka Iver posetile su Šer u njenom domu, gde su se upoznale. Od tada su u kontaktu, a pevačica se prema unuci odnosi brižno i zaštitnički.

Zanimljivo je da je devojčica tek nedavno saznala ko joj je biološki otac, dok je do tada verovala da je Ilajdža samo porodični prijatelj. I pored svega, Kejti ističe da očinsku figuru u njenom životu ima njen suprug, koji ju je odgajio.

